Item van de week: De minimalistische sandalette

Wat het is

We mogen ons dan in het hart van de winter bevinden, de modetrends voor de lente/zomer staan niet stil, zoals blijkt uit het prominente gebruik van strak zomerschoeisel door ontwerpers op de SS23-runways. Een bijzonder kenmerk van dit schoeisel was de eenvoud, getoond door minimalistische sandalen met hak en platte zolen. Veel ontwerpers kozen voor ontwerpen met één band of eenvoudige maar verhoogde vormen in draagbare schoenen die zowel stijl als praktisch nut verenigden. Veel van deze trend was gebaseerd op het gebruik van enigszins neutrale kleurenpaletten, met een sterk gebruik van zwart en wit in alle collecties. Een enkel merk toonde echter ook looks in meer gedurfde tinten, zoals de huidige favoriet hot pink, maar met klassieke silhouetten.

Image: Chinese Laundry

Waarom je het wilt hebben:

Hoewel sandalen al een populaire vorm van schoeisel zijn, is deze trend naar minimalistische stijlen iets dat een bredere consumentenbasis kan aanspreken op zoek naar eenvoudige, stijlvolle silhouetten. Dit brengt een groter bereik van consumenten die misschien een beetje aarzelen om sandaalstijlen te kopen, maar die zich kunnen laten verleiden door slanke frames en minimale versieringen voor warmere seizoenen. Deze sandalen bieden meer ruimte voor stijl en vragen minder van het winkelend publiek om uit hun comfortzone te komen.

Image: Aerosoles

Waar we het gezien hebben:

Isabel Marant bood een aantal eenvoudige, maar verfijnde hakken voor SS23, met zwarte bandjes versierd met subtiele gouden accenten en discrete kwastjes rond de enkel. Saint Laurent toonde ook zwarte modellen, zij het met een enkele sluiting die over de voet loopt of met een puntig uiteinde, opnieuw in gestroomlijnde vormen. Hetzelfde gold voor het schoeisel van Rejina Pyo, dat in plaats van zwart in groene tinten te zien was, compleet met een eenvoudige, afgeronde kurkachtige hak. De babyroze sandalen van Alessandra Rich vielen ook in de categorie minimalisme, eenvoudig ontworpen met roze juwelen over het teenbandje en een dunne wikkel rond de enkel.

Image: Vero Moda

Hoe te stijlen:

Passend bij deze strakke, minimalistische stijl, combineer je deze sandalen met een nauwsluitende jurk of eenkleurige stukken om de strakke look verder te accentueren. Breng het schoeisel verder onder de aandacht door de outfit te combineren met accessoires van een vergelijkbare kleur, bijvoorbeeld een hot pink tas en sandalen, zodat de stijl knalt naast andere kledingstukken. Als minimalisme niet helemaal gewenst is, kleed de schoen dan aan met kleurrijke enkelsokken en gedurfde prints die netjes aansluiten bij de gekozen kleur.

Image: Polo Ralph Lauren

De minimalistische sandaal maakt het mogelijk voor een bredere klantengroep om mee te doen aan de sandaaltrend, en biedt een comfortabele, maar stijlvolle optie voor het komende zomerseizoen. Zijn plaats op de catwalk was duidelijk gedefinieerd, met strakke versies die de look een beetje een edge gaven.

Image: Filippa K