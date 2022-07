Item van de week: de nette jumpsuit

Wat het is:

Overeenkomend met de opkomst van avondkleding is de nette jumpsuit op retour als een praktischere versie van uitgaanskleding maar wat specialer dan een ‘jeans en leuke top’. Voor het komende seizoen presenteerden veel ontwerpers een nieuwe versie van de jumpsuit met super strakke, catsuit-achtige ontwerpen van glinsterende stoffen, met uitlopende pijpen en onverwachte snitten. Deze vaak overdreven versies doen het erg goed bij consumenten die op zoek zijn naar iets gewaagds om in uit te gaan, wat nieuw en niet aan seizoenen gebonden is.De opkomst van de geklede jumpsuit hangt nauw samen met de huidige uitgaanstrend. Dankzij de opheffing van de corona-maatregelen in de meeste landen zoekt het feestende publiek naar outfits om hun vrijheid in te vieren en om in op te vallen. Terwijl jumpsuits vooral een praktische keuze zijn, bieden ze ook iets dat afwijkt van de typische avondkleding, met nieuwe versies van het ontwerp die geïnspireerd zijn op de trendy looks op de catwalk. Bovendien geven de snitten deze look een seizoensvrije eigenschap, waardoor de drager er het hele jaar door kan genieten van een goede investering.Terwijl sommige modehuizen, zoals Chanel en Ralph Lauren, kozen zwarte jumpsuits van een soepele stof en voorzien van eenvoudige uitsnijdingen of mooie versieringen, gingen anderen verder in deze trend. Naast een reeks tuinbroeken met leerlook liet Isabel Marant zich inspireren door de Y2K trend met een glinsterende, nauwsluitende catsuit, afgewerkt met een hartvormige halslijn en gepaard met dijhoge laarzen. Ook Dolce & Gabbana koos voor de catsuit-look met een doorschijnend, kanten catsuit met bijpassend ondergoed eronder en vingerloze handschoenen van gaas. Het in Londen gevestigde Harris Reed tilde de jumpsuit tot nieuwe hoogtes, maar koos voor modellen die door beide geslachten kan worden gedragen, waaronder een fluwelen versie met overdreven, wijd uitlopende pijpen en dramatische schouders.De jumpsuit doet het goed als op zichzelf staand item, waarbij de drager verder weinig hoeft na te denken over hun outfit en er moeiteloos stijlvol uitziet tijdens een avondje uit. Om de stijl aan te kleden, kun je het combineren met eenvoudige accessoires en laarzen met hak voor een langgerekt silhouet en complete look. Voor de koelere avonden kant de jumpsuit worden gecombineerd met een lange jas of kort jack, die allebei mooi staan bij deze nauwsluitende stijl. Als de consument op zoek is naar een nonchalantere look, laat je dan inspireren door Reed en creëer diepte met een col eronder van contrasterende stof. Of draag er een vest of trui over, waardoor het meteen een outfit voor overdag wordt.De nette jumpsuit is wellicht geen basiskledingstuk maar is wel een belangrijk uitgaansitem geworden. Hoewel het een praktisch kledingstuk is, is het ook een statement item dat net even iets anders en gewaagder is dan de klassieke uitgaanskleding.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.