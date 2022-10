Item van de week: de opvallende stropdas

Wat het is:

Naar mate traditionele zakelijke kleding steeds zeldzamer wordt, lijkt de stropdas een enigszins uitzonderlijke trend te zijn geworden. Maar voor zowel AW22 en SS23 lijkt het de ‘it’-accessoire te worden op zowel de catwalk en op straat. Het was de statement stropdas in het bijzonder waar modeontwerpers vooral veel aandacht aan besteedden, elk met een eigen draai aan de voorheen onmisbare zakelijke accessoire. Dankzij het gebruik van felle kleuren en opvallende prints springt de populaire accessoire in het oog en overstijgt het zijn traditionele rol voor een nieuw bestaan als trendy modeaccessoire.

Foto: Profuomo

Waarom je het wilt hebben:

Ondanks zijn banden met nette kantoor- of gelegenheidskleding is de stropdas dankzij de nieuwe interpretaties een modieus statement stuk geworden. Zijn aanwezigheid is voornamelijk te danken aan de aanhoudende college-trend die zich laat inspireren door Amerikaanse collegekleding en preppy stijlen. Ook kan het gerelateerd zijn aan de toenemende tendens tot meer ontspannen kantoorkleding, veroorzaakt door de groeiende thuiswerk-cultuur die tijdens de pandemie ontstond. Met het samensmelten van deze trends is de populariteit van de stropdas als essentieel onderdeel van de garderobe toegenomen, en blijft het de komende seizoenen in de schijnwerpers staan.

Foto: Charles Tyrwhitt

Waar is het gespot:

De stropdas is een onmisbaar accessoire in zowel de AW22 en SS23 catwalkcollecties, en zowel in de mannen- als vrouwenlijnen. Voor SS23 zijn uitgesproken strepen in opvallende kleuren een bijzonder geliefde keuze. De look zagen we in de door college geïnspireerde lijn van Kenzo, in felgroene en roze tinten voor MSGM en in sterk contrasterende kleuren voor Moschino. Andere merken, zoals Dolce & Gabbana en Dries van Noten kozen ook voor dassen, maar in een formelere stijl. Paul Smith, onder andere, koos ervoor om de stropdas te laten passen bij het overhemd, een subtiele interpretatie van een populaire trend. Deze look was niet alleen op de catwalk sterk aanwezig, maar ook in het straatbeeld.

Foto: Etro

Hoe moet je het stylen:

Dankzij de nieuwe functie van de stropdas is het een dagelijkse accessoire geworden, en past het moeiteloos in zowel de mannen- als vrouwencollecties als gendervrij artikel. Ondanks zijn transformatie wordt het nog steeds om de hals gedragen, het liefst op de ouderwetse manier geknoopt met een overhemd, maar dan met oversized proporties. Laat je inspireren door het verleden door een look te creëren met een leren jack en minirok voor een stoere dagelijkse look. Het accessoire laat ook goed met zich experimenteren, waardoor het ook als sjaal of als ceintuur om de taille kan worden gedragen.

Foto: Selected

De stropdas heeft voor de komende seizoenen zijn traditionele status als kantoorkleding overstegen en is een onmisbaar, modieus accessoire geworden die overal in de branche voorkomt. Consumenten kunnen opvallen met zowel uitgesproken kleuren als eenvoudige ontwerpen, waardoor de stropdas een plek heeft veroverd als grensverleggend artikel voor dagelijks gebruik.

Image: Profuomo

