Item van de week: De overall voor mannen

Wat het is:

Waarschijnlijk populair geworden door zanger Harry Styles, die vaak in pailletten gehulde exemplaren draagt waar hij maar kan, is de mannenoverall een populaire look voor het FW23-seizoen, gezien op meerdere catwalks en beroemdheden als een op zichzelf staand statement. Hij verscheen in vele vormen, van boilersuits en tuinbroeken tot meer vrouwelijke jumpsuits, zodat hij ondanks zijn gedurfde karakter toch een breder publiek kon aanspreken. Het was vooral prominent aanwezig in skikledingcollecties, een categorie die veel ontwerpers beginnen te verkennen als een nieuwe potentiële markt.

Image: Oneskee

Waarom je het wilt hebben:

De overall kan worden gekoppeld aan een scala van kledingcategorieën, waardoor het in een veelheid van vormen verschijnt en dus aan bijna elke doelgroep kan worden gekoppeld. Dit omvat werkkleding, skikleding en, eenvoudiger gezegd, vrijetijdskleding, waardoor hij voor verschillende consumenten verschillende doeleinden kan dienen. De laatste maanden is het ook sterk verbonden met popcultuurfiguren, populair gemaakt door publieke figuren die de stijl hebben overgenomen in hun eigen eigenaardige esthetiek. Deze verschuiving zou de alledaagse koper kunnen aanmoedigen om het gewaagde item ook in zijn eigen vorm aan te nemen, als hij ooit zin heeft om uit zijn comfortzone te stappen.

Image: Levi's

Waar we het gezien hebben:

Over skikleding gesproken: Giorgio Armani was een van degenen die deze nieuwe categorie onder handen namen met een reeks ski-overalls in contrasterende rode en zwarte kleuren. De looks waren compleet met tactische zakken en een verfijnd logo op de verstelbare bandjes. Etro, aan de andere kant, presenteerde een meer verheven kijk op overalls, met een gestreept exemplaar met gedetailleerd borduurwerk en scherpe details. In een ander contrast toonde Gucci een opvallend oversized boilersuit in fel geel, een materiaal dat een apocalyptisch gevoel opriep.

Image: Madewell

Hoe te stylen:

Als geheel is dit item echt een standalone look, bedoeld als een statement dat voor zichzelf spreekt. Er zijn echter manieren waarop je de stijl kunt verbeteren door het gebruik van accessoires die de outfit tot leven brengen en een geheel maken. De look werkt vooral goed met veterschoenen, die je ofwel kunt instoppen of los kunt laten, beide manieren geven een andere sfeer. In een meer casual houding kunnen sneakers ook werken, vooral als je voor dagelijkse kleding kiest.

Image: Moschino

De overall is een veelzijdig stuk, dat in meerdere categorieën past en daarom het potentieel heeft om een breed consumentenpubliek te bereiken. Voor FW23 is het niet langer een vrouwenkledingstuk, maar een belangrijk herenkledingstuk geworden, waarmee mannen een opvallende aanvulling op hun garderobe krijgen.

Image: Carhartt