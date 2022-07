Item van de week: de oversized blazer

Wat is het:

De blazer is een kledingstuk met een aantal verschillende achtergrondverhalen maar de term zou zijn bedacht door de roeivereniging van de universiteit van Cambridge in het begin van de negentiende eeuw. De blazer is al die tijd een basiskledingstuk geweest voor zowel mannen als vrouwen, en is vooral voor vrouwen een symbool van vrouwelijkheid en kracht geweest. Hoewel het ook een periodes heeft gekend waarin het slechts als standaard zakelijk kledingstuk fungeerde, geniet de oversized blazer momenteel hernieuwde populariteit als gevolg van een toegenomen hoeveelheid vintage kleding op de market en een behoefte aan alternatieve snitten. De pasvorm heeft vaak een zachter silhouet en biedt een meer ontspannen versie van het zakelijke jasje, wat het geschikt maakt voor zowel op als buiten kantoor.

Foto: United Colors of Benetton

Waarom je het wilt hebben:

Terwijl de huidige versie van de oversized blazer vaak verantwoordelijk wordt gehouden voor de opkomst van spaarzaamheid, klagen consumenten regelmatig dat het lastig is om een tweedehands oversized blazer te vinden die goed past. Merken hebben zich deze klacht ter harte genomen en bieden blazers die zowel de trend volgen als het silhouet bevatten waar consumenten naar op zoek zijn. Daarnaast werken veel modellen perfect als kledingstuk dat de seizoenen kan overbruggen, waardoor ze de optie hebben van een zomers avondjasje en een extra laag voor in de winter. De blazer past ook binnen de huidige trend van nonchalanter wordende zakenkleding als gevolg van de thuiswerkmaatregelen van de afgelopen twee jaar.

Foto: Madewell

Waar is het gespot:

De oversized blazer verscheen op meerdere catwalks van het AW22 seizoen, waaronder Louis Vuitton en Acne Studios, die ieder een gedeconstrueerde versie van het silhouet presenteerde waarmee de algehele look en uitstraling veranderden door de gedraaide verhoudingen en abstracte sluitingen. Burberry, Prada en Michael Kors kozen daarentegen voor strakkere versies, elk met prominente schouders en bijpassende broeken of soortgelijk gekleurde stukken als onderlaag. Balenciaga ging tot het uiterste met zijn oversized blazers in versies tot op de knie, met dramatische verhoudingen en extralange mouwen. Lemaire deed iets soortgelijks met blazers met ronde silhouetten, waardoor het onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk vervaagde.

Foto: Selected

Hoe moet je het stylen:

Er zijn verschillende manieren waarop je de oversized blazer kunt dragen, bijvoorbeeld door hem in lagen te dragen en te experimenteren met dit veelzijdige kledingstuk. Bij koudere dagen kan de blazer onder een dikke, lange jas worden gedragen als extra warme laag. Je kunt hem verder combineren met een cropped T-shirt voor een nonchalante look of met een spencer en los overhemd. Een oversized blazer staat goed bij zowel rokken als broeken, hetzij als deel van een set of als mix en match stukken. Alternatieve materialen zoals nepleer kunnen de stijl een beetje stoerheid verlenen, maar je kunt nog een stapje verder gaan door een model met contrasterende prints te kiezen voor een gewaagdere look.

Foto: Only

De oversized blazer is een kledingstuk dat door alle geslachten en in alle seizoenen kan worden gedragen door een brede doelgroep en biedt veel stylingmogelijkheden voor de modebewuste klant, maar ook voor de consument die liever niet te veel opvalt. De heropleving van de blazer valt binnen het kader van de huidige lifestyletrends en is niet weg te denken uit het mondiale modebeeld.

Foto: Ted Baker

