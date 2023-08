Item van de week: de oversized hoodie

Wat het is:

Als de standaard hoodie niet genoeg is, brengt een oversized variant comfort en warmte naar een ander niveau. Oversized pasvormen zijn de afgelopen jaren populairder dan ooit, vooral nu de casualisering van de mode de teugels van het design blijft overnemen. Zelfs nu ontwerpers van de haute couture ‘casual’ aan hun repertoire hebben toegevoegd. Vaak laten deze ontwerpers een nieuw niveau van luxe zien in de vorm van baggy silhouetten die naar de supermarkt gedragen kunnen worden. De oversized hoodie is een essentieel stuk in de garderobe geworden, het is voor shoppers een kledingstuk waar ze keer op keer naar terug kunnen grijpen.

Burberry. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wil hebben:

Hoewel de hoodie altijd al deel uitmaakte van de casual kledingcategorie, is de oversized versie steeds populairder geworden en heeft die bijna zijn getailleerde tegenhanger ingehaald. Die laatste is een kledingstuk dat het meest voorkomt in sportcollecties, in materialen die ademen en geschikt zijn om te dragen tijdens het bewegen. In een oversized model geven stoffen echter de voorkeur aan comfort en spreken daarom een bredere doelgroep aan, die gewoon op zoek is naar een item om lekker in weg te kruipen of om aan te trekken. Zo'n item is ook niet gebonden aan seizoenen. Het kan een item zijn dat er altijd is als het nodig is en daarom een waardevolle investering voor shoppers.

Superdry. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het gezien hebben:

Zoals altijd waren oversized hoodies regelmatig te zien op de catwalks, vooral in het prominente casualwearsegment van de SS24-collecties. Als er al één merk was dat echt voorop liep in het doorbreken van de betekenis van oversized, dan was het Vetements, dat in al zijn typische grootsheid een hoodie presenteerde die letterlijk tot over de knieën viel, in maat 16 XL, zoals op de voorkant van het kledingstuk stond. Hoewel andere merken niet zo ver gingen, daagden velen toch de grenzen van het standaardsilhouet uit. Dhruv Kapoor contrasteerde de keuze voor korte mouwen met een langgerekte zoom, terwijl LGN Louis Gabriel Nouchi een grote ritssluiting gebruikte. JW Anderson's kijk op oversized verschilde, met hoodies die verschenen in opgeblazen, meer rigide vormen, in overeenstemming met de typische fantastische stijl van de ontwerper. figure>

Axel Arigato. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen:

Het mooie van de oversized hoodie is dat er geen druk is om het item te stylen. Dankzij de overdreven vorm kan de drager het item in laagjes dragen over welke outfit dan ook, of het gewoon combineren met casual kleding zoals leggings of joggingbroeken, waardoor je het niet verder hoeft te stylen. Het item kan ook goed werken als laagje over avondkleding, als een item dat bijna als bijzaak kan worden meegenomen op een avond die later misschien wat frisser wordt.

Superdry. Credits: FashionUnited Marketplace.

De oversized hoodie is een natuurlijke voortzetting van de klassieke trui met capuchon en is aantrekkelijk voor mensen die op zoek zijn naar een eenvoudige aanvulling voor elke gelegenheid waarin ze zich kunnen bevinden.

11 Degrees. Credits: FashionUnited Marketplace.