Item van de week: De oversized sjaal

Wat het is:

Het mag dan wel volop zomer zijn, de mode-industrie stopt niet met bewegen en herfst/winter producten blijven relevant voor kopers. Een product dat bijzonder prominent aanwezig was in de collecties van ontwerpers voor FW23 was de oversized sjaal, ook wel bekend als de ‘dekensjaal’. Dit statement accessoire was er niet alleen in stijlvolle versies, maar ook in functionele ontwerpen die op verschillende manieren gedragen konden worden, zoals om het lichaam of als cape, die beide warmte bieden op een modieuze manier.

Credits: House of Dagmar

Waarom je het wil hebben:

De standaard sjaal is een must-have in elke herfst-/wintercollectie. Het is een veelzijdig accessoire dat aan elke outfit kan worden toegevoegd en de mogelijkheid biedt van extra warmte op een moment dat dat hard nodig is. De grootschalige versies die op de catwalk te zien waren zorgen voor een een sjaal die veel meer fashion-forward is en waarmee de drager wat meer met proporties kan spelen. Voor consumenten, is de sjaal een item waar ze elke keer naar terug zullen keren als de koudere maanden terugkomen, waardoor het een geweldige investering is die ze kunnen vasthouden en nog jaren zullen dragen.

Credits: A Line

Waar we het gezien hebben:

Voor de gewaagde sjaals van FW23 waren Schotse ruiten en plaid voor de hand liggende keuzes en vormden ze halskleding die deed denken aan een picknickkleed, waardoor het item twee functies kreeg. Dergelijke varianten waren te zien op de catwalks van Etro, Burberry, Saint Laurent en Marni, waarbij de laatste een volumineuze, die de normale verhoudingen negeerde. Soortgelijke over-de-top lengtes waren ook te zien bij Paul Smith, Michael Kors en Louis Vuitton, waar gedempte tinten de boventoon voerden. Ondertussen kozen andere merken voor sjaals die het lichaam volledig omsloten, veel in de vorm van gedrapeerde cape-achtige stukken, aanwezig in de collecties van Stella McCartney, The Row en Gabriela Hearst.

Credits: Burberry

Hoe te stylen:

Zoals eerder gezegd is de sjaal een item dat je aan zowat elke outfit kunt toevoegen als extra laagje warmte op een koude dag. Het accessoire is zeer veelzijdig en toch een modieuze aanvulling op je garderobe met veel kleurrijke prints, gedurfde silhouetten en fascinerende texturen die steeds meer beschikbaar zijn als alternatief voor de standaard halskleding. Terwijl kleinere vormen passen bij jassen met lange lijnen of om spijkerjacks op te vrolijken, kunnen grotere stukken om het lichaam worden gewikkeld als enige bovenkleding, of in combinatie met kledingstukken die naadloos passen bij de print.

Credits: Image: Elsewhere

De wikkelsjaal is een verbeterde versie van een standaard accessoire dat een hoofdonderdeel is van de herfst-/wintergarderobe voor een breed publiek. Bij dergelijke iteraties heeft het item nieuwe, gedurfde vormen aangenomen, aantrekkelijk voor het modepubliek als een update voor wie op zoek is naar wat extra's en wat wil toevoegen aan zijn of haar accessoirekeuzes.

Credits: Ted Baker