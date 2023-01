Item van de week: de oversized tas

Wat het is:

De handtas heeft de afgelopen seizoenen nieuwe vormen aangenomen, niet langer beperkt door standaardmaten en in plaats daarvan extreme silhouetten aangenomen, van minuscule tot volumineuze maten. Het is de oversized handtas die we vandaag zullen onderzoeken, een stijl die zich een weg naar de schijnwerpers heeft gebaand met zijn volumineuze verschijning die de aandacht opeist. Dit supergrote 'it'-accessoire heeft het tij gekeerd van de gekrompen ontwerpen die in 2022 de boventoon voerden, grotendeels door de heropleving van het reizen en bijgevolg de vraag naar meer ruimte en functionaliteit - twee factoren waarop de kleine trend niet kon inspelen.

Beeld: The Dust

Waarom je het wil hebben:

De oversized tas geeft een verfijnde, nieuwe betekenis aan handzame accessoires en biedt een formaat en silhouet dat ongetwijfeld opvalt tussen de massa. De grootste aantrekkingskracht van de ballonachtige vorm is natuurlijk het praktische aspect, waardoor consumenten zo ongeveer hun hele leven in de tas kunnen stoppen voordat ze de wereld in gaan. De tas is ook verkrijgbaar in stijlen die geschikt zijn voor verschillende gelegenheden, met eenvoudig leer voor dagelijks gebruik en met opgesmukte versieringen voor 's avonds. Zijn aanwezigheid op de catwalks voor het komende seizoen bevestigt zijn plaats voor het komende jaar.

Beeld: Studio Eva D

Waar we het gezien hebben:

Louis Vuitton liep voorop in deze trend met een grote verscheidenheid aan oversized tassen in verschillende vormen. Sommige waren kolossale versies van de monogramkoppelingstassen, andere hadden de vorm van poppenhuizen en glimmende schoudertassen met gouden kettingen. Ook bij de shows van Moschino en Bottega Veneta waren dergelijke humoristische invalshoeken te zien. Op de voor Moschino kenmerkende tongue-in-cheek manier leek de oversized tas op een opblaasbaar object, terwijl Bottega Veneta speelde met absurde vormen, zij het in verheven vormen. Ondertussen kozen merken als Chloé en Dries van Noten voor meer klassieke stijlen, de eerste met bucket bags, de tweede met de baguette.

Beeld: Michael Kors

Hoe te stijlen:

De oversized tas alleen al is een statement stuk, en kan zowat elke outfit op een verfijnde manier samenbrengen. Voor overdag kan de tas eenvoudig gecombineerd worden met elke broek of rok, en kan hij goed staan naast andere oversized items, zoals een trui of overhemd met knopen. 's Avonds kunt u de tas combineren met pailletten- of glitterkleding om het geheel wat op te fleuren. Combineer de tas met eenvoudige accessoires, zoals mooie sieraden, om een look niet te zwaar te maken. Een belangrijke techniek om de oversized tas toe te passen is inspiratie op te doen uit de kleuren van de tas. Gebruik bij bedrukking een of meer kleuren om de uiteindelijke outfit te bepalen. Gedempte tinten kunnen worden gecombineerd met contrasterende tinten, terwijl gedurfde varianten het beste werken met meer discrete ondertonen.

Beeld: Axel Arigato

De oversized tas is de gedurfde vervanger van de tiny handbag trend die in 2022 aansloeg, en biedt klanten een optie met een praktischer formaat en een nuttige variatie. Ontwerpers experimenteerden voor het seizoen SS23 met komische uitvoeringen van het ontwerp, zodat er met de stijl kan worden gespeeld.

Beeld: Núnoo