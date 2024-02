Item van de week: de pastelkleurige jurk

Wat het is:

Pastels zijn een enigszins voorspelbare kleurkeuze voor het lente/zomerseizoen, maar toch kon het modepubliek er niet omheen op de catwalks van 2024 in deze periode. De look was ook niet beperkt tot één kleur. Turquoise, babyroze, hemelsblauw, citrusgeel en lavendel waren slechts enkele voorbeelden van hoe pastel werd gebruikt, waarbij elk van de verschillende tinten voornamelijk gebruikt werd voor zowel slanke vormen als volumineuze maar lichte silhouetten. De jurken die op de catwalk werden gedragen weerspiegelden het seizoen zelf. Veel jurken gaven de voorkeur aan luchtige pasvormen, zoals de wijde top, de korte broek en de skaterrok.

Levi's. Beeld: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wilt hebben

Pastelkleuren zijn kleuren die jaar na jaar terugkomen en bieden een tijdloze aantrekkingskracht voor zowel retailers als consumenten die op zoek zijn naar betrouwbare kwaliteit in hun producten. Dit kleurenschema viert hoogtij tijdens de lente en zomer, met warmere dagen die vaak lichtere tinten vereisen en daarom de vraag naar pasteltinten in deze periode doen toenemen. De voortdurende verschuiving binnen de mannenmode - waardoor de grenzen van gender beginnen te vervagen - heeft er ook voor gezorgd dat dergelijke kleurnuances hun grenzen hebben verlegd en een breder marktsegment aanspreken, een trend die in de loop der tijd waarschijnlijk alleen maar zal toenemen

JJXX. Beeld: FashionUnited Marketplace.

Waar we het hebben gezien

Ontwerpers die de voorkeur gaven aan pasteltinten veroverden de modeweken van SS24 met een ingetogen regenboog van grotendeels neutrale kleurstellingen, die een glimp boden van hoe deze tinten de lichte uitstraling van jurken kunnen versterken. Terwijl Bottega Veneta koos voor tinten zoals boterbloemgeel voor zijn laser cut losse tops, gaf Carolina Herrera de voorkeur aan een lichte lavendel om een maxi jurk met slank silhouet te versieren. Ondertussen combineerden andere ontwerpers meerdere trends door te kiezen voor pastels in zwierige, gelaagde stukken, zoals te zien in Adeam's aquamarijn look en Altuzarra's huidskleurige Babydoll jurk. Chanel daarentegen koos voor een steviger stofkeuze voor het gebruik van pastel, waarbij de verschillende tinten werden toegepast op het kenmerkende tweed van het merk, waarmee de typische outfit van het merk werd bijgewerkt voor het warme seizoen dat voor ons ligt.

S.Oliver. Beeld: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

Volledige pasteltinten zijn al een gedurfde keuze in jurkvorm, aangezien de kleuren op zichzelf lastig te combineren kunnen zijn. Daarom kunnen de stukken vaak goed op zichzelf staan als hun eigen statement-stuk, maar kunnen toch worden opgewaardeerd door middel van minimalistische accessoires. Dunne gelaagde kettingen en glinsterende tasjes met schoenen in een kleur die bij de jurk passen, zijn een eenvoudige manier om de look wat op te fleuren voor een avondje uit. Voor overdag combineer je de look liever met een lichtgekleurde, lange jas of een dikke trui diepgang en lagen aan je outfit toe te voegen.

Tamaris. Beeld: FashionUnited Marketplace.

Pastelkleuren zijn een trend die waarschijnlijk nooit uit het straatbeeld zal verdwijnen naarmate het lente/zomerseizoen vordert. Hoewel ze subtiel zijn, maken ze in jurkvorm hun eigen statement en brengen ze leven in de lichte silhouetten die deze tijd van het jaar meestal domineren.