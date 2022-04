Item van de week: de platform laars

Wat het is:

Platform laarzen hebben de afgelopen jaren in zekere mate hun cult status behouden, nadat ze in de jaren zestig en zeventig hun modedebuut maakten en gedragen werden door grote namen als David Bowie, Kiss en andere rocksterren uit die periode. De huidige opleving van dit model laars is deels te danken aan de ‘gothcore’ trend, een onderdeel van de geliefde Y2K trend van Gen Z’ers. Deze post-punk modelook werd breed omarmd door de jongere generatie die vaak trends uit het verleden lenen. De plateauzool is normaalgesproken drie centimeter of hoger, ontworpen als eenvoudige extra zool voor een vleugje grunge. Terwijl sommige versies van de trend vrij extreem kunnen zijn, met overdreven dikke zolen en opvallende versieringen, zijn andere interpretaties iets rustiger, waarbij de plateauzool simpelweg iets extra’s toevoegt aan een eenvoudige zwarte enkellaars.

Foto: Stella McCartney

Waarom je het wilt hebben:

De terugkeer van de platform laars werd beïnvloed door veel verschillende factoren, de meesten gedreven door jonge consumenten en hun fascinatie voor nostalgische trends. De huidige populariteit van de stijl kunnen we vooral terugvoeren naar invloedrijke Gen Z-celebrity’s zoals Olivia Rodrigo, Dua Lipa en Bella Hadid, die er allemaal mee zijn gespot. Als leiders van de Y2K-trend hebben deze beroemde vrouwen een grote impact op jongere, trendbewuste consumenten die ernaar streven individualistischer voor de dag te komen. De plateauzool biedt een alternatief voor de standaard enkellaars dat nog steeds draagbaar en praktisch is maar toch wat gewaagder. Het is ook een look die steeds terugkomt, hetzij als designerschoenentrend of in de vorm van een Dr Marten-achtige streetwear-stijl.

Foto: Palladium

Waar is het gespot:

Rick Owens is mogelijk de ontwerper die de platform laars dit jaar weer onder de aandacht heeft gebracht. Het maakte een belangrijk deel uit van zijn Voorjaar Zomer 2022-modeshow, met nieuwe versies van de Chelsea boot en modellen tot op de dij met smalle bandjes. Laarzen met dikke zool zijn een basisstuk geworden voor het komende seizoen. De stijl speelde een centrale rol in de Herfst Winter 2022-show van Balmain met torenhoge zolen die een nieuwe betekenis gaven aan het woord plateauzool. Terwijl de enkellaarzen eenvoudig van kleur en stijl bleven, zorgde de overdreven plateauzool voor een onconventioneel element. Voor de retro-chic Herfst Winter 2022-show van Gucci, die voor de nodige furore zorgde dankzij de onverwachte samenwerking van het merk met Adidas, presenteerde het modehuis een paar hippe enkellaarzen, compleet met gespen en lineaire prints. Terwijl de vorm en het silhouet herinneren aan de typische jaren zeventig-laarzentrends, werd zijn extreme plateauzool benadrukt door het gebruik van reflecterend materiaal, een niet al te subtiele knipoog naar de glam rock-modebeweging. Altuzarra koos voor een soortgelijke benadering en liet zich ook beïnvloeden door retro schoenentrends. Hij presenteerde naast een eenvoudig enkellaars-model ook sandalen met plateauzool, waarmee zijn voorkeur voor de platform-stijl versterkt werd.

Foto: Charles & Keith

Hoe moet je het stylen:

Deze stijl met dikke zool biedt een informeler alternatief dan andere soorten schoenen en vormt het perfecte contrast voor jurken en strak gesneden looks. Een combi-set is een zeer geschikte keuze voor de platform laarstrend; de stijl doet het ook goed in een formele setting of op kantoor. Zwierige rokken, hetzij van satijn of een andere lichte stof, staan ook goed bij dit silhouet. Combineer deze met een grote trui voor een dagelijkse look. Voor de koudere maanden kun je wat extra’s toevoegen aan grof gebreide stukken, zoals een gebreide jurk of een spijkerbroek gecombineerd met een trui voor een kleine dosis grunge. Als je echter volledig voor de grunge-look wilt gaan, kies dan voor een geheel zwarte outfit. Combineer de plateauzolen met een donkere skinny jeans en een grote blazer voor een stoere, monochromatische look.

Foto: Simmi

De platform laars is net als vele anderen die we nu zien, een stijl die gedreven is door nostalgie en opnieuw in de schijnwerpers staat. Doordat het goed te combineren is met de huidige trends in de mode en dankzij zijn vaste plek in de popcultuur, spreekt het jongere consumenten aan als vlot alternatief voor andere modellen.

Image: Stella McCartney

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.