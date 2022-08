Item van de week: de pofmouw

Wat het is:

De pofmouwtrend is de afgelopen paar jaar in de mode geweest dankzij de experimenten van ontwerpers met deze opvallende look. Pofmouwen, soms ook wel ‘Juliet mouwen’ genoemd, worden vaak gekenmerkt door een aangerimpelde schouder en zoom, wat resulteert in een ballonsilhouet in het midden. De huidige verschijning van de pofmouw wordt vak gekoppeld aan de lopende ‘Regencycore’ trend, populair gemaakt door de Netflix serie Bridgerton, waarin de personages decadente kostuums dragen, compleet met korsetten en volle rokken. Daardoor konden ontwerpers experimenteren met silhouetten, wat leidde tot unieke vormen met fascinerende resultaten.

Foto: Karl Lagerfeld

Waarom je het wilt hebben:

Met de pofmouw kunnen consumenten moeiteloos een elegant element toevoegen aan hun outfit. Dankzij het verband met de reeds vermelde Regencycore-trend staat de pofmouw weer in de schijnwerpers, vooral op sociale media waar het razendpopulair en een trendy stijl voor jonge consumenten werd. Zijn eenvoud geeft klanten de mogelijkheid om met de look te spelen en het is een stijl dat zowel formeel als ontspannen goed werkt. Merken experimenteren ook met het ontwerp, waardoor er een grotere verscheidenheid van looks ontstaat die diverse consumentengroepen aanspreekt. De techniek kan worden toegepast op alles van blouses tot jurken, ieder met zijn eigen keuzes en mogelijkheden, afhankelijk van de behoeftes van de klant.

Foto: United Colors of Benetton

Waar is het gespot:

Voor haar AW22 collectie bleef Simone Rocha trouw aan haar kenmerkende vintage geïnspireerde esthetiek, met een serie jurken die gebruik maakte van de pofmouw-techniek, uitgevoerd in fluweel of organza. Ook Zimmermann koos ervoor om inspiratie te halen uit het verleden met looks die herinnerden aan de flower-power beweging van de jaren zestig. Bloemetjesjurken en -blouses, veel gedragen met dramatische flare-broeken, werden verder overdreven door middel van de gepofte schoudertechniek. Daarentegen moderniseerde Christian Siriano de techniek door middel van het gebruik van verschillende stoffen voor een collectie koninklijke jurken. De look kwam opvallend mooi tot zijn recht in een jurk gemaakt van stug, plastic-achtig materiaal dat de structuur goed benadrukte. David Korma bood ook een alternatief voor de pofmouw met een mini-jurk zonder schouder waarbij de mouwen lager op de arm verschenen in een overdreven opgebolde vorm.

Foto: Stella McCartney

Hoe moet je het stylen:

Laat je inspireren door ontwerpen van Bridgerton, in overeenstemming met de Regencycore-trend. Combineer een blouse met pofmouwen met een luchtige lange rok en hakken voor een sjieke avondlook, of moderniseer de trend met een jurk met grote pofmouwen over over-de-knie laarzen en eenvoudige accessoires. Voor een moeiteloze dagelijkse look, draag een blouse met een spijkerbroek of leerlook broek als je iets pittigs wilt. Het ontwerp kan met allerlei soorten jassen of jacks worden gedragen, maar het effect van de pofmouw gaat verloren als het bedekt worde, dus probeer er zo min mogelijk overheen te dragen en laat de pofmouw goed uitkomen.

Foto: Ted Baker

De pofmouw is ‘trending’ op sociale media en is ook veelvuldige te zien in de internationale modeshows, wat het een populair model maakt dat moeiteloos sjiek is. Het is het perfecte stuk voor zomerse dagen of een eenvoudige avondlook, vergt niet veel moeite en spreekt een breed publiek aan.

Image: Na-kd

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.