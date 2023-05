Item van de week: De puntschoen

Wat het is:

De puntschoen is een type schoen dat voor zich spreekt: het is een schoen mét puntneus. Bij de shows voor autumn/winter 2023 zagen we de puntschoen geregeld over de catwalk wandelen. Wel steeds in een andere gedaante: de ene keer met kitten heel, de andere keer als over-de-knie-laars, maar ook als sandaal met open teen. Met een geschiedenis die teruggaat tot voor de middeleeuwen, is de puntschoen zeker niet nieuw. Maar met de verfrissende modellen is er wel een nieuw tijdperk voor de schoen aangebroken.

Image: Kenneth Cole

Waarom je het wil hebben:

Hoewel de punt een vrij specifieke vorm heeft, waarvan je moet houden, spreekt die toch aan bij een groot publiek door de verschillende variaties in schoen die mogelijk zijn. Van platte schoen tot hak: voor elke gelegenheid is er een bijpassend silhouet. Het silhouet zelf spreekt ook aan bij consumenten die op zoek zijn naar manieren om hun benen en voeten te verlengen.

Image: Pretty Ballerinas

Waar we het hebben gezien

Puntige schoenen waren een groot modemoment voor FW23 collecties, het meest opvallend verschenen in de vorm van gladde kitten heels. Miu Miu nam hier de leiding met zijn serie van scherpe tenen, versierd met miniatuur gespen en sluitingen. Het merk Awake Mode ging ook met de puntschoen aan de haal, daar zagen we hem met scherpe punten met gebeeldhouwde hakken in metalen materialen. Andere merken kwamen met meer minimalistische versies van de schoenstijl. Terwijl Dundas koos voor gedempte tinten voor haar fluwelen schoenen, werd de lakschoen van Alessandra Rich gecombineerd met sokken van kant.

Image: Stella McCartney

Hoe te stijlen:

De puntschoen heeft het unieke voordeel dat hij de benen verlengt bij zowat elke outfit. Wat broeken betreft, werkt de look vooral goed met een bell-bottom, met wijde pijpen of met boot-cuts. Als de schoen onder de broek vandaan piept, maakt die elke casual outfit meteen glamoureus. Om dit te bereiken is het beste een gesloten teen met laarzen of een hak, waardoor een daglook moeiteloos verandert in een uitgaansoutfit. Voor rokken werken deze opties ook, net als open schoenen, die verder kunnen worden opgewaardeerd met versierde bandjes en bevestigingen.

Image: Simmi

De puntschoen is een populaire schoenentrend voor FW23, prominent aanwezig op catwalks en in straatstijl, waardoor het de 'go-to' schoen van het seizoen is. Hoewel de silhouetten van de schoen kunnen verschillen, maar de voordelen ervan voor shoppers - of het nu gaat om het verlengen van het figuur of het verbeteren van een look, maakt hem tot in de voorhoede van de stijl.

Image: Chinese Laundry