Item van de week: de rechte jurk

Wat het is

Toen de rechte jurk in de jaren 1920 werd ontworpen, werd hij beschouwd als een radicaal modeartikel omdat hij meer beperkende kledingvoorschriften overstemde. Coco Chanel wordt vaak gezien als het brein achter de jurk, omdat zij de eerste jurk van deze soort ontwierp, zoals te zien was in Vogue in 1926. De look werd weer populair in de jaren 1960, toen de minirok zijn hoogtijdagen beleefde dankzij Mary Quant, en is sindsdien een vast onderdeel geworden van de garderobe van vrouwen over de hele wereld. De rechte jurk zelf wordt meestal gedefinieerd door een silhouet waarbij het materiaal recht valt vanaf de schouders met figuurnaden rond de buste en een schep- of boothalslijn.

French Connection. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wilt hebben

De rechte jurk is al tientallen jaren in de mode en blijft relevant voor een consument die teruggrijpt naar de look voor zowel de klassieke esthetiek als de functionele vorm. De jurk overstijgt dan ook categorieën en biedt een draagbare optie voor zowel 's avonds als dagelijks gebruik, waardoor het item nog meer het investeren waard is. Het kledingstuk is ook zeer aanpasbaar. Hoewel het kenmerkende silhouet behouden is gebleven, zijn er genoeg wijzigingen aangebracht in het gebruik van prints, textuur en materiaal, wat betekent dat er uitgebreide opties beschikbaar zijn voor een breed doelpubliek.

Ella by Rafaella. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het gezien hebben

Dit gevoel werd alleen maar bevestigd op de catwalk van herfst/winter 2024, waar de rechte jurk de trends in deze categorie aanvoerde. Er waren enkele zeer traditionele invullingen van het silhouet die ook deden denken aan tijdperken uit het verleden. Emilia Wickstead verwerkte bijvoorbeeld een bloemenprint in haar geometrische boothals ontwerp, terwijl Naeem Khan meerdere trends uit de jaren 20 samenbracht in één jurk en het rechte model combineerde met glinsterende details, prints en een zoom met franjes voor een look die echt de periode van toen weerspiegelde. Moderne invullingen waren te zien bij Tory Burch, die koos voor een verfomfaaid materiaal, en Michael Kors, wiens fonkelende nummer in de taille werd gesplitst met gouden hoepels.

Regetta. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

De rechte jurk is een leuk item om te stylen en biedt de drager een scala aan mogelijkheden om zijn of haar look te verbeteren. Het is bijvoorbeeld een makkelijk item om in laagjes te dragen voor koudere dagen, met alles van overhemden met kraagjes tot coltruien die voor extra warmte en een contrasterend materiaal zorgen. Dit kan dan worden afgerond met een panty, laarzen en een lange overjas om de outfit bij elkaar te houden. Voor warmere dagen kan de rechte jurk op zichzelf staan of worden aangevuld met een dunnere overlay, zoals een linnen overhemd. Combineer het duo met sneakers of sandalen voor een luchtige outfit.

Rafaella. Credits: FashionUnited Marketplace.

Met een overvloed aan geschiedenis is de rechte jurk een beproefd kledingstuk dat al tientallen jaren zijn relevantie heeft weten te behouden. Als zodanig is het een betrouwbaar kledingstuk om toe te voegen aan een collectie, en biedt het consumenten een investeringsvriendelijke toevoeging die ze van seizoen tot seizoen kunnen dragen.

Madewell. Credits: FashionUnited Marketplace.

Vergelijkbare items beschikbaar voor (pre)order zijn te vinden op de FashionUnited Marketplace. Je kunt ze vinden door op deze link te klikken.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands door Veerle Versteeg.