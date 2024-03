Item van de week: de retro bikini

Wat het is

Hoewel we de koude wintermaanden nog niet helemaal achter ons hebben gelaten, kijkt het item van deze week al enthousiast uit naar de zomer en duikt daarom in een van de top badmodetrends voor het komende seizoen - de retro bikini. Het waren de badmodecatwalks van SS24 die deze levendige en kleurrijke stijl echt tot leven brachten, met tal van merken die kozen voor prints uit de jaren '70 en '80 voor hun strandlooks. Van geometrische patronen tot bloeiende tie-dye, er was geen gebrek aan nostalgie voor het seizoen, wat ook weerspiegeld werd in de daadwerkelijke styling van de shows, variërend van genette materialen en oversized zonnebrillen tot melodramatische hoeden.

Adidas. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wilt hebben

Zwemkleding is en blijft een essentieel onderdeel van elke zomergarderobe. Met de aanhoudende toestroom van toeristen naar populaire strandbestemmingen, blijft het een centraal punt van aandacht voor retailers en hun collecties. De retrobikini valt op door de levendige prints en speelse vormen die zich onderscheiden in de massa, en brengt leven in de koffers van consumenten en een gedurfde stijl naar het zwembad. Deze trend speelt in op het verlangen naar nostalgie dat de laatste jaren de aandacht van shoppers heeft getrokken, getuige de opkomst van Y2K-invloeden die zijn uitgegroeid tot een liefde voor nog eerdere decennia.

Topaz Boutique Swim. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het gezien hebben

Jaren '70 en '80 prints waren dan ook prominent aanwezig op de catwalks van de Miami Swim Week, opgenomen in een breed assortiment collecties van sommige van de meest gerenommeerde merken van het evenement. Shan en Sense of G vatten de look perfect samen met hun multikleurige neon, psychedelische prints, met het laatste merk dat de nostalgie nog verder versterkte door rolschaatsen en een matchende bandana toe te voegen aan de finale look. Pink Melon Swimwear en Lila Nikole gingen voor vergelijkbare kleurrijke tie-dye stukken, terwijl Curve Collection en Axil Swim kozen voor geometrische patronen voor hun collectie. Het was echter The Blonds die de retro-look naar een hoger niveau tilde, met een metallic halterbadpak met een minirok, vintage brillen en een styling die doet denken aan die van een fitnessinstructeur.

Adidas. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

The Blonds is ook perfect om stylingtips van over te nemen. Zoals te zien op hun catwalk, geheel in het teken van een jaren '80 disco-look, kunnen speelse toevoegingen zoals een bijpassende sjaal voor rond het hoofd, kleurrijke zonnebrillen, oversized oorringen of opvallende accessoires de look compleet maken, weg van de gebruikelijke sobere strandkleding en in plaats daarvan een vleugje glamour toevoegend aan vakantiebestemmingen. Doorschijnende overlays zijn eveneens een stijlvolle toevoeging, dienend als een overgangslaag die de drager van de hotelkamer naar het zwembadgebied brengt, en zorgt voor een moeiteloze doch modieuze look.

Hurley. Credits: FashionUnited Marketplace.

Dit zomerseizoen grijpen we terug naar vroegere decennia voor onze strandoutfits, met felle, fluorescerende prints en gedurfde snitten om onze vakantiekleding en onze garderobe naar een hoger en meer glamorous niveau te tillen.

Madewell. Credits: FashionUnited Marketplace.