Item van de week: de retro joggingbroek

Joggingbroeken werden populair in de jaren tachtig, een decennium waarin een plotselinge fitness-rage ontstond. Vintage stijlen zien we in de hoge tailles, ruimvallende pasvormen en losse stoffen om de benen en elastische enkelboorden. Veel versies maken ook gebruik van opvallende kleurpaletten, vaak in de vorm van geblokte patronen, geometrische vormen of biezen langs de naden om de vorm meer te benadrukken. Voor SS23 leken veel ontwerpers zich bij het ontwerpen van hun sportkleding looks te laten inspireren door de jaren tachtig, waarbij de retro joggingbroek zelfstandig gedragen werd of gepaard werd met een bijpassend trainingsjack.Deze trend heeft waarschijnlijk een opleving gehad dankzij de ontwikkeling van loungekleding als dagelijkse kleding als gevolg van de pandemie, toen iedereen thuis zat en vaker comfortabele kleding droeg. Nu het leven weer normaler wordt is loungekleding niet langer slechts iets voor thuis op de bank maar is het modieus geworden, met stukken die je nu ook buitenshuis kunt dragen. De retro joggingbroek weerspiegelt deze verschuiving, zo ook de steeds toenemende interesse in vintage kleding, waarbij zowel merken als ontwerpers de consument trachten aan te spreken door de twee trends te combineren.Door vintage geïnspireerde ontwerpen speelden een grote rol in de SS23-collecties. Bij Martine Rose en Saul Nash zagen we retro joggers in de vorm tweedelige sets met biezen langs de naden en kleurvlakken in kenmerkende kleurschakeringen. Amiri koos voor een volledig joggingpak, maar dan in de stijl van de Amerikaanse college-look met een joggingbroek met bijpassend jack met opgestikte letter, de zogenaamde Letterman jacket. Ondertussen kozen andere merken voor een meer letterlijke interpretatie van de trend, met neonkleurige broeken die sterk herinnerden aan de versies uit de jaren tachtig. Dit was te zien in de collecties van Bluemarble en Vtmnts, waarbij beiden opvallende kleuren en ruimvallende snitten toepasten.Joggingbroeken werken goed samen met truien in dezelfde kleurschakeringen of met een jack of top die bij de stijl past voor een complete loungekleding look. Sneakers of slippers zijn het perfecte schoeisel om de outfit compleet te maken. Voor een ander effect kun je er een paar hakken in een contrasterende kleur onder dragen, waardoor het geheel van netter wordt. Ook kan een joggingbroek gecombineerd worden met een nauwsluitend overhemd met knoopsluiting, een strak korset of stevige enkellaarzen.De retro joggingbroek is, net als andere trends, waarschijnlijk het gevolg thema’s die tijdens de pandemie opdoken en veelal direct in verband staan met de opkomst van athleisure- en loungekledingstijlen. Ontwerpers vertaalden de look naar de catwalk voor SS23 en presenteerden een breed scala aan mogelijke manieren waarop dit kledingstuk dagelijks kan worden gedragen, waardoor het zijn oorspronkelijke functie overstijgt.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.