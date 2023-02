Item van de week: De rok met een zij-split

Wat het is

De rok met split is een stijl die door ontwerpers veel werd gebruikt voor hun SS23-collecties, wat duidt op een opleving in de komende maanden als de rok bij uitstek voor de warmere seizoenen. Zo'n stijl kan in vele vormen bestaan, van vloeiende wikkelrokken tot strakke kokerrokken, waardoor elk silhouet een nieuwe vorm krijgt die de huid subtiel blootgeeft en plaats maakt voor een koelere zomeroutfit. De split kan ook bestaan vanwege praktische overwegingen, waardoor nauwsluitende rokken beter draagbaar zijn en extra ruimte bieden voor mobiliteit.

Beeld: Michael Kors

Waarom je het wil hebben:

Hoewel de rok altijd een populaire keuze is voor de lente/zomer seizoenen, biedt de toevoeging van een split shoppers een alternatieve optie. Het spreekt vooral jongere generaties aan of mensen die wat meer ademruimte willen in de warmere maanden. In nieuwe versies van het ontwerp wordt het ook een aanpasbaar element van een outfit, met het gebruik van knopen of plooien waarmee dragers de lengte, vorm en maat kunnen aanpassen. Deze variaties breiden het assortiment uit en kunnen verschillende klantengroepen aantrekken die op zoek zijn naar een item dat op vele manieren kan worden gedragen.

Beeld: Madewell

Waar we het hebben gezien:

Naast de beruchte opgespoten jurk van Coperni, die na voltooiing zelf een split in de benen kreeg, namen ook andere merken deze risqué trend over voor SS23. Chanel moderniseerde haar kenmerkende tweed rokpakken door gebruik te maken van de splitmethode, die vooral te zien was op een Barbie-roze tweedelig stuk in een update van het silhouet. De techniek werd ook intensief toegepast in zwierige jurk- en rokstijlen, zoals te zien was op de catwalks van Victoria Beckham en Akris, die elk voor hun looks kozen voor chiffons, kant en transparante materialen. Ondertussen verkenden Ferrari en Michael Kors de split in looks met veel lovertjes en metallic rokken, waarbij het zware materiaal werd opgebroken met het tonen van het been.

Beeld: Vero Moda

Hoe te stijlen:

Combineer de rok met bralettetops of cropped styles om de taille te benadrukken, of met een t-shirt voor een meer casual benadering van de look. Voor koelere nachten doen deze rokken het goed met wijde of oversized truien en gebreide kleding, in contrast met hun typische slanke silhouet. Sommige merken bieden ook bijpassende topjes om de rok in een co-ord te combineren, zodat een outfit gemakkelijk kan worden afgerond. Voor overdag combineert u de stijl met eenvoudige sneakers of sandalen, terwijl voor 's avonds eenvoudige hakken goed werken.

Beeld: Elsewhere

De rok met split is een alternatief voor de populaire broekstijl, die een nieuwe vorm en silhouet biedt en de drager ruimte geeft om te bewegen en te ademen. Voor SS23 hebben ontwerpers echt geëxperimenteerd met de stijl en deze verwerkt in onverwachte ontwerpen om verschillende stukken te moderniseren en bij te werken.

Image: The Kooples