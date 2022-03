Item van de week: de ruimvallende jurk

Wat is het:

Een ruimvallende, of losse, jurk volgt niet de contouren van het lichaam. Het heeft juist een luchtig, open silhouet dat wijd uitloopt in plaats van nauw aansluit om het lichaam. De look combineert zowel een casual als nette uitstraling om een kledingstuk te creëren dat comfortabel en toch ook trendy is. Voor het herfst/winter 2022 seizoen hebben ontwerpers veelal voor de look gekozen met lange, vloeiende mouwen voor een meer geschikte versie voor het seizoen. Het open silhouet maakt het desalniettemin geheel seizoenvrij, met een losse pasvorm die ook goed draagbaar en ademend is bij warmer weer. Deze stijlvolle, comfortabele outfit overstijgt daarom de seizoenen en maakt het een modieus artikel voor het hele jaar en voor iedere gelegenheid: moeiteloos maar toch sjiek.

Foto: Repeat Cashmere

Waarom je het wilt hebben:

Hoewel veel ontwerpers de look omarmden voor herfst/winter 2022, kan de losse pasvorm gemakkelijk het hele jaar door worden gedragen. De vloeiende vorm maakt het een luchtige toevoeging aan je zomergarderobe, terwijl het zich ook goed leent voor het dragen in lagen tijdens de koudere maanden. Doordat het niet seizoensgebonden is, zal de ruimvallende jurk klanten het hele jaar door blijven aanspreken. Het silhouet van de jurk is ook iets om te overwegen bij deze trend. Terwijl de losse pasvorm een gegeven op zich is, kunnen de jurken afzonderlijk sterk van elkaar verschillen qua vorm, kleur en esthetiek. Hoewel veel merken deelnemen aan deze trend, komt ieder met een eigen versie van de snit, met variaties op kraagjes tot prints en tailles, tot nog veel meer, allemaal met behoud van de luchtige, open vorm. Dit houdt in dat er bijna altijd een ruimvallende jurk is die bij elke klant en retailer past, los van het feit dat dit een pasvorm is die als een beetje gewaagd en ongebruikelijk wordt beschouwd.

Foto: Humanoid

Waar hebben we het gespot:

Ruimvallende jurken waren een populair verschijnsel voor herfst winter 2022 tijdens de Copenhagen Fashion Week dit jaar, waar enkele ontwerpers het luchtige silhouet in hun collecties voor het seizoen hadden verwerkt. Malene Birger, Lovechild 1979 en Day Birger Mikkelsen ontwerpen ieder een aantal gemakkelijk draagbare jurken die je zo kunt aantrekken. Zo ook een aantal ontwerpers die hun AW22 collecties presenteerden tijdens New York Fashion Week. Zo introduceerde Khaite naast zijn elegante stukken en gesmokte details een selectie ruimvallende jurken tot op de kuit die bewezen dat luxe kleding ook casual kan zijn. Daarentegen presenteerde Maisie Wilen een alternatieve losse pasvorm in de vorm van een gedetailleerde jurk met dunne schouderbandjes en contrasterende technische stoffen. Het Amerikaanse modehuis Coach gaf zijn eigen draai aan de trend met korte babydoll jurken die herinnerden aan de stijl van de jaren zestig. De losse snitten werden gecomplementeerd door kragen met complexe details, zoals kanten halslijnen en strikken.

Foto: Oilily

Hoe je het moet stylen:

Terwijl het - vaak onterecht - als onflatteus wordt beschouwd, kan een ruimvallende jurk op verschillende manieren worden gestyled om dit te voorkomen. De jurk kan zelfstandig dienstdoen als gemakkelijk draagbaar artikel dat zowel voor dagelijks gebruik als formele gelegenheden geschikt is. Combineer de look met laarzen met een lage hak om het silhouet te verlengen. Als je het met buitenkleding draagt, kies dan voor een extra kort jack of een lange jas tot op de kuit. Een jack helpt de taille te benadrukken, waardoor het silhouet wijder uitloopt, terwijl een jas als flatteuze laag kan worden gedragen bij kouder weer. Ook kun je het met een eenvoudige onderlaag dragen, zoals een spijkerbroek of elegante broek, waardoor het eerder op een tuniek lijkt dat goed staat boven nauwsluitende items.

Foto: Y.A.S

De charme van de ruimvallende jurk schuilt in het gemakkelijk draagbare karakter van het kledingstuk, uitgevoerd in een silhouet dat zich niet naar het lichaam vormt. De moeiteloze maar toch stijlvolle uitstraling is geschikt voor elk seizoen, terwijl merken het moeiteloos kunnen aanpassen aan hun individuele huisstijl.

Foto: Studio Eva D

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.