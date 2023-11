Item van de week: de schoudertas

What het is

Osprey. Credits: FashionUnited Marketplace.

Madewell. Credits: FashionUnited Marketplace.

Porsche Design. Credits: FashionUnited Marketplace.

Michael Kors. Credits: FashionUnited Marketplace.

Fossil. Credits: FashionUnited Marketplace.

De boekentas bestaat al honderden jaren, maar zijn specifieke oorsprong is nog steeds onbekend. Van Romeinse soldaten tot Schotse monniken, de tas is regelmatig aangepast en getransformeerd om te passen bij de periode waarin hij werd gevonden. Nu is het ontwerp echter onderscheidend, meestal gedefinieerd door een sterke structuur die dient voor de hoofdfunctie van het item: het dragen van boeken. De tas heeft vaak de vorm van een doos, rechthoekig met een platte bodem en compleet met een flap die dienst doet als deksel. De tas kan gesloten worden door middel van een gesp of ander soort sluiting, maar dit verschilt per tasontwerp. Osprey.Als er ooit een type tas is geweest dat beschouwd kan worden als een 'klassieker', dan is het wel de schoudertas, in het Engels bekend als de satchel. Zijn continue aanwezigheid onder het modepubliek in de afgelopen decennia heeft ervoor gezorgd dat hij seizoen na seizoen een vaste plek heeft in collecties, wat betekent dat het een veilige keuze is als je op zoek bent naar een accessoire dat resultaten oplevert. Dit betekent echter niet dat het nodig is om vast te houden aan de gestandaardiseerde stijlen. Met het verstrijken der jaren blijven ontwerpers en merken experimenteren en de tas updaten door hun eigen ontwerpbenaderingen toe te passen om nieuwe modellen te creëren en de tas up-to-date te brengen voor de moderne shopper.Schoudertassen zijn altijd al een uitgesproken element geweest in de accessoirecollecties van ontwerpers en ook voor SS24 was dit het geval. Dit seizoen waren er verschillende vormen en materialen die lieten zien welke ontwerpmogelijkheden zo'n look kan bieden. Bij Fendi bijvoorbeeld verfijnde een krokodillenhuid-achtige textuur de minimalistische vorm van de tas, net als bij Louis Vuitton, waar het item een casual look kreeg met gespen en een stoffen hengsel. Bij Rhude en Dries Van Noten werd de tas opgewaardeerd met alternatieve sluitingen; denk aan een grotere flap, of een flap die naar binnen kan worden gevouwen. Dior Men bleef dicht bij het traditionele silhouet, maar voegde daarnaast een merksluiting en subtiele versieringen toe om diepte en textuur toe te voegen.De satchel is een veelzijdige tas die je bij vrijwel elke outfit kunt dragen en functionaliteit biedt waar nodig. Om de esthetiek echt tot zijn recht te laten komen, kunnen we ons echter laten inspireren door de aardrijkskundeleraar bij jou in de buurt - die nu waarschijnlijk door de jongere generatie als trendy wordt beschouwd - door corduroy jeans, een trui met v-hals, een overhemd met knopen en een oversized blazer te gebruiken om de klassieke 'college'look te creëren. Een alternatief hiervoor is om de tas toe te voegen aan een middellangejurk en laarzen tot aan de knie, verwijzend naar een andere kijk op academische mode die populair is gemaakt door Pinterest influencers.De schoudertas is een tijdloos item, een hoofdbestanddeel in de accessoirecategorie dat altijd favoriet zal zijn bij consumenten die op zoek zijn naar een praktische maar stijlvolle handtas. Met looks die aantrekkelijk zijn voor alle geslachten zijn er geen beperkingen aan hoe je het item kunt stylen, waardoor het een breed publiek aanspreekt en veel mogelijkheden heeft.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking: Veerle Versteeg.