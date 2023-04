Item van de week: De slip dress

Wat het is:

Hoewel de slip dress aanvankelijk was bedoeld als ondergoed of slaapkleding, heeft hij de laatste jaren een nieuwe vorm aangenomen nu de opkomst van lingerie als bovenkleding een norm wordt onder de trends. Een slipjurk is een jurk die meestal het uiterlijk heeft van een onderjurk, meestal compleet met dunne bandjes. Het item kan zowel verschijnen als een kledingstuk onder een transparante of kanten stof, maar toch gemaakt om gezien te worden, of als een op zichzelf staand stuk, een stijlkeuze die zich in de moderne mode heeft ontwikkeld. Detailhandelaren hebben het stuk vertaald in jurken van verschillende lengtes en in verschillende materialen die het geschikt maken als bovenkleding.

Image: Dancing Leopard

Waarom je het wilt hebben:

Hoewel de slip dress misschien erg eendimensionaal lijkt, heeft het product eigenlijk vele toepassingen en is het een item dat relevant kan blijven gedurende elk van de seizoenen. Dit is grotendeels te danken aan de constante populariteit van de lingerie-als-bovenkleding trend, die de drijvende kracht is achter de bekendheid van de slip dress. Shoppers van alle leeftijden vinden het nu comfortabel om de jurkstijl als een dagkledingstuk te dragen, in varianten met meer functionele materialen en alternatieve lengtes. Met verdere stylingondersteuning kunnen dragers de stijl ook het hele jaar door dragen, door het gebruik van gebreide lagen of andere stukken die het item geschikt maken voor het weer.

Image: Michael Kors

Waar we het gezien hebben:

Tijdens de herfst/wintermodeweken van 2023 werden overal slipjurken gespot, in combinatie met pluizige laarzen of aangekleed met opvallende accessoires. Rodarte koos voor het laatste door gothic kettingen toe te voegen aan haar reeks zijden slipjurken met contrasterend versierde kant, in overeenstemming met haar op Wednesday Addams geïnspireerde lijn. Pat Bo, aan de andere kant, ging voor een 'party girl' look en presenteerde een fonkelend paars mini-jurkje compleet met bandjes met juwelen. Bij zowel Dion Lee als Kim Shui stond het vasthouden aan het lingerie-erfgoed van de slip dress duidelijk op de voorgrond. Beide ontwerpers toonden kanten jurken geschikt werden gemaakt voor overdag door het gebruik van praktische schoenen.

Image: Comma Casual Identity

Hoe te stylen:

Hoewel de slip dress op zichzelf goed kan werken, kan hij ook worden opgewaardeerd door eenvoudige accenten toe te voegen die meer diepte aan de stijl geven. Onder de jurk kun je bijvoorbeeld een t-shirt dragen, voor warmer weer, of een trui met col voor de kou, terwijl over de top ook een los overhemd kan werken, elk item is de perfecte laag voor het typisch eenvoudige kledingstuk. Qua schoeisel kan de slip dress worden gecombineerd met alles van sportschoenen tot te grote laarzen en sandalen met riempjes, waardoor het van een alledaags kledingstuk een avondkledingstuk wordt.

Image: A Line

De slip dress kwam naar voren als een front runner voor het FW23 seizoen en bewees dat een dergelijk item een seizoenloze aantrekkingskracht kan hebben wanneer het gedragen wordt met de juiste layering technieken. Het item is in de garderobe voor overdag gebracht door het gebruik van materiaalaanpassingen en praktische upgrades.

Image: French Connection