Item van de week: de slip

What het is

Wolford. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wil hebben

Mey. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het hebben gezien

Gentle Herd. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

Wolford. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hunkemöller. Credits: FashionUnited Marketplace.

Als er één kledingstuk was dat de afgelopen seizoenen echt stand heeft gehouden, dan was het wel de slip. Het begon met een knaller in Miu Miu's herfst/winter 2023 show en later werd het item ook opgenomen in de collecties van andere ontwerpers voor lente/zomer 2024. Slipjes zijn niet meer weg te denken. En ze zijn beschikbaar in verschillende stijlen. De slip kan worden gedragen als een zichtbare onderlaag bij doorschijnende kleding, uitsteken boven de tailleband of als de enige broekkeuze zelf, waarbij alle varianten volledig zichtbaar waren in het meest recente seizoen catwalkseizoen.De opkomst van de slip kan worden toegeschreven aan de altijd populaire lingerie-als-ondergoed trend die de modewereld regelmatig overspoelt. De panty heeft de afgelopen tijd een evolutie doorgemaakt nu ontwerpers en merken zich meer richten op body positive ontwerpen waarmee vrouwen de controle over hun eigen lichaam kunnen bepalen. Hierdoor worden slips niet langer alleen gezien als items die verborgen moeten blijven, maar worden ze een algemeen geaccepteerd kledingstuk dat zich aanpast aan de wensen van de draagster, zodat deze haar eigen vrouwelijkheid weer kan opeisen.Zoals eerder gezegd was het slipje te zien op een groot aantal catwalks voor SS24. In veel gevallen werd het kledingstuk gebruikt onder doorzichtige kledingstukken, waaronder kanten jurken - zoals te zien bij Simone Rocha, Erdem en Carolina Herrera - of chiffonachtige materialen - aanwezig bij Patrick McDowell, Coperni en Givenchy. In andere collecties werd het item gespot als een extra detail op een statement broek. Terwijl het subtiel zichtbaar was achter de zeer populaire leren riem met logo van Diesel, stak een soortgelijk merkontwerp uit een zwaar versierde jeans bij Versace. Bottega Veneta, Acne Studios en Luar, en vele anderen, kozen er echter voor om de slip voor zichzelf te laten spreken, door het stuk als een op zichzelf staand kledingstuk te stylen met tops die de look op een casual of elegante manier afmaakten.Het is nu duidelijk dat de slip op dit moment een sterke positie bekleedt in de modewereld en dat de evolutie het item in een groot aantal stylingrichtingen stuurt. In navolging van ontwerpers zal het broekje waarschijnlijk het populairst zijn als onderlaag bij een doorschijnende jurk. Hiervoor kan de versie met hoge taille van het ontwerp een vintagelook geven aan de outfit, met een bijpassende bh die de outfit compleet maakt. Daarnaast kunnen slips met hoge taille ook op zichzelf staan, in combinatie met oversized shirts of een opvallend topje voor een moeiteloze avondlook.Slipjes zijn de onwaarschijnlijke held van de SS24 garderobe. Ze zijn het seizoen ervoor al populairder geworden en hebben alleen maar meer aanzien gekregen en status vergaard onder het modepubliek. De dagen dat ondergoed nog bedekt moest worden, zijn voorbij. Het lingeriestuk krijgt nu een frisse wind, in de open lucht voor iedereen die zijn of haar lichaam weer wil opeisen.

Vergelijkbare items die beschikbaar zijn voor (pre)order zijn te vinden op de FashionUnited Marketplace Je kan ze vinden door op deze link te klikken.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking: Veerle Versteeg.