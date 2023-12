Item van de week: de statement choker

Wat het is

Hoewel de choker ketting vaak in verband wordt gebracht met trends uit de jaren 90 en 00, gaat de oorsprong ervan honderden jaren terug. Anne Boleyn wordt vaak gezien als de eerste gedocumenteerde persoon die op een schilderij werd afgebeeld met een dergelijke ketting om. Sindsdien is de choker vrijwel ononderbroken populair geweest en in plaats daarvan is het een accessoire dat zich heeft aangepast aan de tijdsperiode en vele vormen heeft aangenomen. Nu heeft het sieraad opnieuw een opleving doorgemaakt en is het de favoriete halsketting voor SS24 geworden, dit keer in gedurfde vormen en maten die het een opvallend statement maken. Moschino.

Moschino. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wilt hebben

Chokers werden gezien als het must-have accessoire voor SS24. Ze verschenen op diverse catwalks in opvallende vormen en versierd met opvallende versieringen. Hun prominente aanwezigheid onderstreept de verwachte toekomst voor deze soorten halskettingen, omdat ze weer in de belangstelling komen te staan van consumenten die de trend als een nieuwe onderneming ontdekken of er met nostalgie naar terugkeren. De gedurfde stijlen op de catwalk zijn een perfecte manier om het sieraad opnieuw te introduceren bij een nieuw maar ook ouder publiek dat op zoek is naar een gedurfd item om de feestdagen mee in te gaan en hun fashion-forward garderobe mee uit te breiden.

Guess. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het hebben gezien

Eén type choker dat voor SS24 echt zijn hoogtijdagen beleefde, maakte gebruik van stof om een bloemvorm rond de hals te creëren. Merken als Christian Cowan en Ulla Johnson deden dat, terwijl Keqiao en Pedro Del Herrio ook stof gebruikten, zij het op afwisselende manieren. Oversized kralen waren een andere populaire choker stijl, aanwezig op de catwalk van Stella McCartney, Zimmermann en Emilia Wickstead, waar opvallende ontwerpen de looks samenbrachten. Daarnaast riep Laquan Smith de wereld van de sciencefictionfilms uit de jaren 70 op met zijn eigen kijk op de choker, een geribbeld metalen stuk dat om de hals valt.

Hunkemoller. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

Door een statement choker te dragen kan de consument het sieraad voor zichzelf laten spreken en het gebruiken als een manier om een eenvoudige en coherente look te creëren. Dit betekent dat de halsketting kan worden gecombineerd met minimalistische kledingstukken, zoals een 'little black dress' of een eenvoudig tweedelig pak. Maar als je ervan houdt om op te vallen, wees dan niet bang om nog een stapje verder te gaan. Gedurfde prints die mogelijk overeenkomen met de kleur van de halsketting of contrasterende texturen die afwijken van die van de choker zijn goede manieren meer volume te creëren.

Madewell. Credits: FashionUnited Marketplace.

Chokerkettingen maken een grote comeback voor SS24, in meerdere opzichten - waarvan grootte de belangrijkste is. Uitvergroot, rijkelijk versierd of met grote kralen, dit accessoire is er om dit seizoen een statement te maken dat krachtig en trots is.

Madewell. Credits: FashionUnited Marketplace.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking: Veerle Versteeg.