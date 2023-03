Item van de week: De statement sneaker

Wat het is:

Hoewel sneakers nooit echt uit de mode zijn geraakt sinds hun opname in de streetwear in de jaren negentig, hebben ze zich aangepast tot een basis van de moderne mode. En met hun aanwezigheid op de catwalk voor FW23 is dit nog een stap verder gegaan, met veel merken die de populaire schoenstijl op opvallende manieren hebben overgenomen. Dit omvat het gebruik van contrasterende kleuren, vaak gebruikt in panelen op de schoen, en opgenomen in diverse details, zoals veters en zolen. Het zijn niet alleen sportmerken die de stijl overnemen. Ook topontwerpers doen mee en hopen een deel van de groeiende sneakermarkt in handen te krijgen met opvallende stijlen die aansluiten bij hun eigen visie.

Image: Mexx

Waarom je het wilt hebben:

Tegenwoordig worden sneakers niet meer alleen door sporters gedragen. Ze zijn doorgedrongen tot alle consumentengroepen, waardoor ze een van de populairste schoenstijlen zijn geworden. Veel van hun populariteit wordt ondersteund door culturele figuren, zoals muzikanten en sportpersoonlijkheden, die vaak invloed hebben op welke stijlen op dat moment trending zijn. Veel stijlen die door merken worden aangeboden zijn uniseks silhouetten, waardoor de barrières die vaak aanwezig zijn bij andere schoenstijlen worden weggenomen. Bovendien hebben nieuwe technologieën en een vraag naar personalisering de sneaker tot een statement gemaakt, wat resulteert in gedurfde ontwerpen voor de modebewuste consument.

Image: Ralph Lauren

Waar we hem gezien hebben:

Voor FW23 namen veel merken de sneaker op via opmerkelijke samenwerkingen, een gebruikelijke praktijk bij merken die zowel technologie als consumentengroepen willen combineren. Zo werkte Sacai samen met Nike aan een remix van de Air Footscape van het sportmerk, compleet met asymmetrische vetersluiting en een aparte styling. Louis Vuitton presenteerde voor zijn collectie rond opgroeien een reeks sneakers in schitterende metallic tinten en oversized vormen, passend bij zijn verhoogde kijk op streetwear. Botter, aan de andere kant, ging nog verder met experimenteren en toonde 3D-geprinte schoenen gemaakt in samenwerking met Reebok en HP. De felgekleurde ontwerpen werden geleverd met over-the-top golvende zolen die een geheel nieuwe vorm gaven aan het klassieke schoeisel.

Image: United Colors of Benetton

Hoe te stylen:

De heropleving van de sneakers betekent dat het niet langer een schoen is die specifiek voor sportkleding wordt bewaard. In feite hebben veel modellen nu geen band meer met de sportindustrie en zijn ze in plaats daarvan gemaakt voor casual doeleinden, waardoor ze geschikt zijn voor bijna elke gelegenheid. Dit betekent dat je een statement-sneaker bij zowat alle outfits kunt dragen, op elk moment van de dag, als het maar passend is natuurlijk. Bij statement schoenen kan worden gedacht aan een gedurfd kleurgebruik in de schoen. Probeer voor een nette integratie van de stijl de kleuren in het patroon van een outfit af te stemmen op die van de schoen om de look op een moeiteloze manier samen te brengen.

Image: Scotch & Soda

De statement sneaker is een schoeisel dat door zowat elke consument kan worden gedragen. Voor dit seizoen hebben merken het item opvallend gemaakt en daarmee een opvallende toevoeging aan zowel de casual als de sportieve garderobe.

Image: Red Rag