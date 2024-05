Item van de week: de strikjurk

Wat het is

Het valt niet te ontkennen dat strikken de afgelopen maanden veel aandacht hebben gekregen als accessoire en zowel het internet als de catwalk hebben veroverd als de haarversiering bij uitstek. Toch lijkt het erop dat dit decoratieve ontwerp de grenzen van een accessoire heeft overstegen en een beveiligde vorm van versiering in het bovenkledingsegment is geworden. Voor herfst/winter 2024 brachten de ontwerpers op de catwalk de strik naar hun jurken, waarbij ze de strik gebruikten als een opvallend ornament in plaats van een eenvoudige versiering. Zo verscheen de strik in overdreven formaties, als enige sluiting of zelfs in overvloed in head-to-toe ontwerpen.

French Connection. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wilt hebben

Strikjurken zijn een voortzetting en uitbreiding van een reeds beproefde en geteste trend die de afgelopen maanden de sociale media heeft overspoeld en een bewezen klantenbestand heeft opgeleverd dat de stijl gewillig heeft overgenomen. De toevoeging van de strik als detail aan jurken is een natuurlijke evolutie van deze trend en brengt het ontwerp naar een breder publiek in de vorm van trendy avondkleding, een extra kledingcategorie die momenteel een grote opleving doormaakt in het licht van een steeds meer terugkerende evenementenindustrie.

Madewell. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het hebben gezien

Er waren veel leuke invullingen van de strikjurktrend op de herfst/winter 2024 catwalks. Simone Rocha, bijvoorbeeld, bood een strik in een oversized vorm die over één schouder werd gedragen en tot op de grond viel. Richard Quinn en Annie's Ibiza daarentegen hielden het bij een meer minimalistische benadering en gebruikten de strik als een taille-onderscheidende riem op lichte chiffon jurken. Voor zijn pre-fall '24 look koos David Koma er ook voor om de strik te integreren als riem, maar in plaats daarvan knoopte hij het contrasterende materiaal aan de zijkant vast, waardoor een torenhoge beenuitsnijding ontstond. Als er één merk was dat echt voorop liep op het gebied van strikken, dan was het wel Prada, dat een korte rechte jurk presenteerde die van top tot teen versierd was met pastelroze linten.

Agent Provocateur. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

Avondjurken met strik(ken) kunnen op zichzelf al een statement zijn - vooral als de strik het belangrijkste kenmerk is. Daarom kan het nodig zijn om de accessoires en schoenen bij het stuk zo minimaal mogelijk te houden om de hoofdpersoon nog meer te laten opvallen. Eenvoudige zwarte schoenen met bandjes zijn een gemakkelijke manier om de look samen te brengen, naast een slanke zwarte clutch en eenvoudige gouden oorbellen. Een alternatieve manier die is geïnspireerd op de catwalk is die van halfhoge zwarte laarzen tot aan de kuiten of bovenbenen die het lichaam van de drager omarmen en toch de aandacht op de blikvanger vestigen.

Brora. Credits: FashionUnited Marketplace.

Als evolutie van een momenteel populaire trend heeft de strikjurk al een stevige poot om op te staan wanneer het aankomt op het aanspreken van consumenten. De toegevoegde factor van de comeback van de avondkleding versterkt de relevantie van de look alleen maar, waardoor het zeker een trendy aanvulling op de garderobe wordt voor het komende seizoen.

Madewell. Credits: FashionUnited Marketplace.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands door Veerle Versteeg.