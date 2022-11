Item van de week: de tie-dye top

Wat het is:

De term ‘tie-dye’ verwijst naar een reeks verftechnieken die kan worden toegepast in een kledingstuk om een dynamische geverfde afwerking te creëren. Het proces kan bestaan uit het vouwen, draaien of kreuken van een stof, voordat het vastgebonden wordt met touw en de verf wordt aangebracht. De look was prominent in de jaren zeventig als stijl die meestal werd gedragen door leden van de hippiebeweging en rebelse jeugd, die elk een standpunten wilden innemen tegen diverse maatschappelijke zaken uit die tijd. Sindsdien heeft tie-dye zijn intrede gedaan in de mainstream mode, door zowel fast fashion als luxe merken opgenomen als basis modeprint.

Foto: Ted Baker

Waarom je het wilt hebben:

De huidige comeback van tie-dye kan worden toegeschreven aan de opkomst van de doe-het-zelf cultuur en handarbeid, een gevolg van de maatregelen tijdens de pandemie toen men zich aanpaste aan de situatie door eigen producten te gaan maken. De reactie van ontwerpers en merken hierop is het verheffen van de tie-dye techniek tot een iets hoger niveau, maar nog wel met het handgemaakte effect dat inhaakt op hetgeen waar liefhebbers van een ontspannen stijl naar op zoek zijn. Terwijl deze look vaak wordt gebruikt door sportkledingmerken om diverse kledingstukken wat jeu te geven, werd de methode ook gebruikt bij de productie van dagelijkse kleding en hoogwaardige ontwerpen, waardoor het een breder publiek aanspreekt.

Foto: Madewell

Waar is het gespot:

Een bijzonder geliefd tie-dye effect dat op de SS23-catwalks de ronde deed was de verftechniek met kleurverloop, waarbij een tint in een ander overloopt. Dit werd door merken als Peter Do en Ferragamo gebruikt, waarbij de merken elk opvallende contrasterende kleuren in hun ontwerpen toepasten. Diesel gebruikte de techniek ook in allerlei ontwerpen, van oversized spijkerbroeken en tanktops tot mini-jurken. Ondertussen gebruikten Etudes en Bluemarble tie-dye in meer opvallende vormen, met vlekkerige prints die meerdere uiteenlopende tinten bij elkaar brachten. Marcelo Burlon was een van de ontwerpers die voor een klassiekere versie van tie-dye koos, met name in een lange cape voorzien van fossielvormige print.

Foto: United Legwear

Hoe moet je het stylen:

Tie-dye artikelen bieden veel mogelijkheden om te experimenteren, met verschillende kleurschakeringen en tinten die het mogelijk maken te spelen met de combinatie van verschillende kledingstukken. Dit houdt in dat consumenten voor een bepaalde kleur uit een print kunnen kiezen en deze kunnen combineren met een item in gelijksoortige kleur voor een eenvoudige en effectief gestylde outfit. Om het nog gemakkelijker te maken, kunnen tie-dye producten gecombineerd worden met denim en kledingstukken in effen kleuren, zoals zwart of wit. Deze mogelijkheden bieden de casual klant een eenvoudige look voor overdag. De stijl kan worden aangekleed met materialen zoal leer om de look een stoer tintje te geven.

Foto: Mama.licious

De tie-dye look is terug op de voorgrond van de mode met een meer geklede uitstraling en technieken zoals kleurverloop die deze handgemaakte esthetiek een luxueuzer gevoel geven. Ooit zo populair in sportkleding, zien we tie-dye in de modeshows voor SS23 nu ook in avondkleding als geliefde print voorkomen, en dat zal de komende seizoenen wel zo blijven.

Foto: 11 Degrees

