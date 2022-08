Item van de week: de trui met V-hals

Wat is het:

Terwijl de trui met ronde hals de aflopen jaren de herenmode heeft gedomineerd, is de klassieke V-hals op retour en was deze bijzonder populair tijdens de SS23 herenmodeshows. De trui met V-hals, vaak gebreid of van katoen, heeft een lage halslijn en wordt vaak in verband gebracht met preppy-modetrends. Dit zien we vooral in de Argyle-motieven of zomen, zoals bij crickettruien, alsook opgestikte collegestijl patches en versieringen.

Foto: Rafaella

Waarom je het wilt hebben:

De trui met V-hals wordt in veel gevallen gemaakt van een dunne stof, waardoor het voor ieder seizoen geschikt is, hetzij als zelfstandig stuk, als item voor de avond of als onderdeel van een gelaagde look. Vaak vinden we de look terug in genderloze stijlen, en kan het door iedereen worden gedragen. Dat geeft consumenten een beetje keuzevrijheid. Het past ook goed binnen de huidige modetrends die in de smaak vallen bij jongere consumenten die op zoek zijn naar ‘retro’ of ‘vintage’ ontwerpen uit de jaren nul of nog eerder.

Foto: United Colors of Benetton

Waar is het gespot:

In de SS23-herenmodecollecties verscheen de trui met V-hals vaak met een dramatisch lage hals, vooral opvallend in de lijn van Dries van Noten, die trouw bleef aan de preppy, sportieve stijl. Ook Dolce & Gabbana koos voor een diepe V, maar maakte gebruik van een T-shirt met print dat een vleugje glam rock toevoegde aan de catwalk look. Paul Smith en Ami kozen daarentegen voor wat meer vintage geïnspireerde stijlen, waarbij Paul Smith gestreepte spencers presenteerde terwijl Ami het Argyle-motief toepaste in het ontwerp. In de damesmode kwam de trui met V-hals verschillende malen voor, meest opvallend in de show van Miu Miu, een ander merk dat voor de preppy-look opteerde. De trui werd gestyled met de inmiddels iconische minirok van het label en werd verder gecombineerd met doorschijnende coltruien, smalle sjaals en oversized jassen.

Foto: Jack and Jones

Hoe moet je het stylen:

Je kunt de trui met V-hals op verschillende manieren stylen, waarbij deze meer of minder formeel lijkt. Dit doe je door lagen te gebruiken. Op zichzelf is de trui goed te combineren met verschillende broekmodellen, met name elegante, losse broeken voor een moeiteloze outfit met eenvoudige lijnen. Voor eenvoudige lagen, kies voor een gekleurd T-shirt eronder zodat de halslijn zichtbaar is en voeg lagen sieraden toe voor een meer geklede look. Ook overhemden, contrasterende coltruien of zijde sjaals kunnen als laagje dienen en zorgen ieder voor een geheel andere uitstraling.

Foto: Stella McCartney

De V-hals is een look die in de afgelopen jaren een stuk populairder is geworden en nu direct concurreert met de ronde hals om een voornaam plekje in de mode. Dankzij zijn plek binnen de huidige trends is de V-hals nu aantrekkelijk voor jonge consumenten, terwijl hij volwassen klanten een klassieke, verfijnde stijl biedt. consumers with a classic, refined style.

Foto: Babista

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.