Item van de week: de universiteitstrui

Wat het is

De preppy kleding trend zette zich voort op de FW24 catwalk, voortbouwend op de dominante aanwezigheid die het de afgelopen jaren constant relevant heeft gehouden. Een van de vele aspecten die de trend voor dit seizoen definieerden was de university/college sweater, een hoofdbestanddeel van de preppy garderobe die synoniem is geworden met veel designercollecties. De sweater wordt meestal gedefinieerd door het gebruik van een vet lettertype dat verwijst naar een specifieke instelling en een bijbehorend wapenschild. Deze elementen kunnen vaak door merken worden aangepast om bij hun eigen esthetiek te passen, door dergelijke ontwerpen te combineren met hun eigen logo's of lettertypes die bij hun lijn passen.

Carhartt. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wilt hebben

Het verlangen naar universiteitstruien is zelden veranderd sinds ze in de mode zijn, een beweging die werd veroorzaakt door de opleving van nostalgische trends die de industrie in 2016 begonnen te domineren. Dit is alleen maar verder naar voren gekatapulteerd door de voortdurende stijging in de 'preppy' esthetiek, een look die lang synoniem is geweest met merken als Tommy Hilfiger en Ralph Lauren, maar die langzaam is doorgesijpeld naar andere luxelabels die hun eigen draai aan de stijl hebben gegeven. Als zodanig is er een blijvende plek voor collegiale stijlen zoals de universiteitstrui op de catwalk, waardoor ze elk seizoen weer in de schijnwerpers staan.

Cecil. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het gezien hebben

Er waren er een aantal die de vlam van de universiteitstruien voor het herfst/winterseizoen 2024 levend hielden, waardoor de trend fris in de gedachten van kopers bleef. Onder hen was Wales Bonner, een merk dat versies met lange mouwen en een vest uitsnijding aanbood, met klassieke typografie geborduurd op de voorkant. Rhude presenteerde een soortgelijke visie op het ontwerp, de zijne met een wapenschild dat tevoorschijn kwam onder een Oxford-stijl blazer, terwijl de SS24-versie van Coach kwam in een velours materiaal, herinnerend aan de mode van de jaren '90. LaPointe hield zich ondertussen aan klassieke kleuren voor zijn eigen hoodie-versie, die de naam ‘New York’ en die van het eigen merk prominent toonde.

Burberry. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

In overeenstemming met de preppy uitstraling van de universiteitstrui kan het item worden gecombineerd met even preppy joggers en een collegiaal jack om de look en feel van de trend echt te omvatten. Afgewerkt met een paar sneakers is dit een eenvoudige maar stijlvolle manier om de look gestalte te geven. Voor een subtielere aanpak combineer je de trui met een jeans met wijde pijpen of een lederlook broek, waardoor de prep wordt uitgebalanceerd terwijl je toch dicht bij de gewenste casual essentie blijft.

Name It. Credits: FashionUnited Marketplace.

Universitaire sweaters zijn een duidelijk en integraal onderdeel geworden van de preppy trend die de afgelopen jaren een vaste waarde in de mode is geworden. Als zodanig blijft zijn relevantie voor elk seizoen intact, waarbij de herkenbare kleding vaak nieuwe vormen aanneemt onder leiding van verschillende modehuisstijlen.