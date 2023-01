Item van de week: De utility jas

Wat het is:

Utility wear was prominent aanwezig in de collecties van het seizoen SS23, zowel als reactie op de somberheid van de actualiteit, zoals oorlog, als een evolutie van streetwear, waarbij verschillende militair geïnspireerde stijlen meer op de voorgrond zijn getreden. Het utility jas is een iteratie van deze trend, en verwijst naar jasjes met specifieke praktische eigenschappen, zoals meerdere zakken en lichtgewicht materialen. Het kleurenpalet blijft ook consistent tussen de merken, met de meeste stukken die onder deze categorie vallen in tinten als kaki, beige, marineblauw en grijs.

Beeld: Superdry

Waarom je het wil hebben:

Hoewel utility jackets vaak in verband worden gebracht met militaire kleding, hebben gemoderniseerde versies van de stijl het veranderd in een praktisch fashion-forward kledingstuk dat een breed publiek aanspreekt en zelden uit de gratie valt bij consumenten. Het item zelf is gemaakt om meerdere seizoenen mee te gaan, met zijn meestal dunne stof die zowel laagjes als een gemakkelijke bedekking mogelijk maakt, en zorgt voor een kledingstuk dat lang meegaat en dat shoppers kunnen kopen als investering. Bovendien ontwerpen veel merken die dit artikel aanbieden het als uniseks kledingstuk, waardoor het potentieel en bereik voor een breed publiek opnieuw wordt vergroot.

Beeld: Ted Baker

Waar we het gezien hebben:

Utility jassen waren sterk aanwezig op de catwalks van SS23, waarbij veel ontwerpers de look tot leven brachten met fashion-forward updates en experimentele materialen. Miu Miu kwam met een kaki, waterdichte pullover-versie van het jack, met een elastische tailleband en oversized borstzakken, terwijl Stella McCartney de stijl samenvoegde met een trenchcoat, waarbij de twee silhouetten werden gecombineerd tot een unieke kijk op utility. In tegenstelling tot haar collectie met veel pailletten koos Isabel Marant voor een beige camouflage jas, in tegenstelling tot Burberry, dat de trend ook volgde, zij het in een oversized vorm.

Beeld: Karl Lagerfeld

Hoe te stylen:

De styling van het utility jacket kan eenvoudig en ongecompliceerd blijven, vooral voor dagelijkse kleding - wat in wezen zijn modegerelateerde doel is. Het item kan gemakkelijk worden gecombineerd met jeans of losse broeken, aangevuld met sneakers of laarzen om de look af te ronden. Shoppers kunnen experimenteren met het item voor hun bovenste helft, door het te combineren met button up shirts, turtle necks of gestreepte t-shirts. Sommige merken gaan nog een stap verder en kiezen ervoor om ook een bijpassende broek op de markt te brengen voor een volledige co-ord outfit die de stukken samenbrengt en het een nog gemakkelijkere toevoeging aan de garderobe maakt.

Beeld: Madewell

Het utility jacket is een natuurlijke voortzetting van soortgelijke trends die in de seizoenen FW22 en SS23 hun intrede deden, verheven voor luxe mode en vereenvoudigd voor straatmerken. Het jasje is gemoderniseerd voor de hedendaagse consument, met meer jeugdige silhouetten en experimentele ontwerpen die het jasje een nieuw leven inblazen.

Beeld: Scotch & Soda