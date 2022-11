Item van de week: de zoom met franjes

Wat het is:

Een zoom met franje of kwastjes kun je in ongeveer elk kledingstuk terugvinden, van tops en blouses tot rokken en jurken. De techniek verwijst meestal naar losse vezels die aan een zoom vastzitten en samengeknoopt of opgeknipt zijn in aparte strengen voor een vleugje speelsheid en een nieuw silhouet. Zo krijgt een standaard kledingstuk iets speciaals dankzij een unieke textuur en vorm. Terwijl we franjes vaak terugzien in strandkleding, bevat het SS23-seizoen een breder scala aan onmisbare stukken met kwastjes aan de zoom, van dagelijkse kleding tot avondjurken.

Foto: StormyWeather Designs

Waarom je het wilt hebben:

Zomen met franjes variëren qua stijl, waardoor deze techniek een bredere doelgroep aanspreekt, afhankelijk van hoe gewaagd ze zijn in hun modekeuzes. De look is bijzonder populair voor de lente- en zomerseizoenen, omdat het vaak wordt toegepast in koelere stukken met een lossere pasvorm, gemaakt om gedragen te worden zonder onderlaag. Daarnaast werd de look in verschillende vormen op de SS23 catwalks gespot, waardoor de techniek voor de komende tijd een vast plekje in de schijnwerpers veroverde. Dikkere franjes kwamen dit seizoen vaak voor, vooral in gebreide en gehaakte looks.

Foto: Desigual

Waar is het gespot:

Veel onafhankelijke of kleinere luxemerken pasten de zoom met franje toe voor SS23, waaronder het Oekraïense Bevsa, die de stijl gebruikte in weelderige capes, en Bronx & Banco, waar volledige gehaakte avondjurken afgewerkt waren met deze techniek. Puppets and Puppets speelde met de look in dik gebreide rokken afgezet met grove zomen, macramé tops met franjes tot aan de vloer, en glinsterende jurken die leken op te lossen. Onder de grote modenamen zagen we hoe Jil Sander experimenteerde met extreme, dikke kwastjes, terwijl Proenza Schouler voor een subtielere look koos.

Foto: A Line

Hoe je het moet stylen:

Veel artikelen met een zoom met franje zijn bedoeld om zonder laagje eronder te dragen, waardoor ze geschikt zijn voor warmer weer en dagen op het strand. In dit geval gaan ze het beste gepaard met subtiele accessoires en casual schoenen die perfect zijn voor het komende zomerseizoen. Tops met franjes kun je het beste dragen met een broek met losse pasvorm voor een contrasterende vorm, of houd het eenvoudig met een strakke broek waardoor je het zowel overdag en ’s avonds kunt dragen. Ook kun je experimenteren met de stukken door ze wel in lagen te dragen, waarbij oversized kledingstukken vooral geschikt om diepte te creëren.

Foto: Barts

Ten slotte is de zoom met franje een dynamische techniek die het goed doet in een los kledingstuk maar zich ook als onderdeel van een outfit goed leent voor experimenteren. De stijl is vooral populair in zomerse artikelen en biedt consumenten een nieuwe versie van koele, hedendaagse stijlen voor het warmere seizoen.

Foto: Madewell

Vergelijkbare artikelen zijn beschikbaar voor (pre)order in de FashionUnited Marketplace. Klik hier

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de modebranche? Meld u dan aan voor de FashionUnited newsletter!

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.