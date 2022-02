Item van de week: het bomberjack

Wat het is:

Het bomberjack stond oorspronkelijk bekend als ‘pilotenjack’ en heeft in de loop der jaren een scala aan evoluties doorgemaakt sinds zijn creatie in 1917. Het jack werd aanvankelijk ontworpen door de Amerikaanse luchtmacht voor piloten in de Eerste Wereldoorlog, en het populaire silhouet ziet er tegenwoordig zo uit mede dankzij ontwikkelingen in de luchtvaart. Veel van de kenmerken die in het hedendaagse ontwerp voorkomen werden aanvankelijk geïntroduceerd als essentiële details voor het oorspronkelijk beoogde gebruik als luchtvaartkleding. De herkenbare geribbelde tailleband en manchetten hielpen bij isolatie, terwijl de vaak felgekleurde voering gebruikt werd om neergestorte piloten op te sporen, hetgeen leidde tot de toegenomen toepassing van andere kleuren, zoals het nu zo vaak voorkomende saliegroen. De verschuiving naar de mode was het gevolg van verschillende factoren, van de overname door Britse subculturen als vorm van zelfexpressie tot de aanvaarding door de massa’s dankzij modemerken en ontwerpers en zijn verschijning in Hollywood, in grote kaskrakers zoals Tokyo Joe. Inmiddels is het bomberjack met zijn herkenbare silhouet een vast onderdeel van het modebeeld geworden dat geliefd is bij de topontwerpers en het mondiaal goed doet, waardoor het een van de meest populaire door leger geïnspireerde ontwerpen is geworden.

Foto: The Kooples

Waarom je het wilt hebben:

Het bomberjack is zowel een modieus als veelzijdig kledingstuk en bevat een scala aan kenmerken en stylingopties waarmee het een brede doelgroep kan aanspreken. Daarnaast wordt het beschouwd als gendervrijekleding, waardoor het interessant kan zijn voor de jongere klanten die zich vaak los willen maken van gendernormen. Een van de meest aantrekkelijke aspecten van het jack is dat het niet seizoensgebonden is. Dankzij de lichte maar isolerende details kan het als nauwsluitend laagje bij koud weer dienen en is het ook nog handig als buitenkleding op warmere dagen. Bovendien is al bewezen dat het een tijdloos mode-item is dat jaar na jaar terugkeert. Van zijn vroege invloeden in subculturen uit het verleden tot de massapopulariteit dat het nu geniet is het bomberjack een statement modestuk dat een blijvende sterke impact heeft op de branche.

Foto: New Era

Waar hebben we het gespot:

Het bomberjack verscheen in een aantal AW22 herenmodecollecties, en werd door luxe ontwerpers teruggebracht als basisstuk. Zowel Tod’s als Hermès kozen voor de klassieke benadering, waarbij Hermès bomberjacks van leer met extra grote zakken introduceerde, in een lijn die veel weg had van een moderne versie van Dandyisme. Ondertussen leek A-Cold-Wall van Samuel Ross zich te inspireren op de militaire geschiedenis van het jack met een gerimpelde versie van een oorspronkelijk A-1 bomber als onderdeel van de collecties gericht op functionaliteit. Het Scandinavische label Martin Asbjørn nam ook een duik in de geschiedenis van het jack maar benadrukte daarbij de gendervrije eigenschappen van het artikel. De extra grote, leerlook versie van het merk, dat door een vrouwelijk model werd gedragen, bevatte veel van de traditionele eigenschappen waar het jack om bekend staat, naast grote zakken en een volumineuze pasvorm.

Foto: Palladium

Hoe moet je het stylen:

Foto: The Kooples

onmiskenbare vorm en pasvorm van het bomberjack maken het een geweldige keuze om als extra laagje te dragen tijdens bijna alle seizoenen. Het jack kan een statement maken, ongeacht of het onder een jas wordt gedragen, over een T-shirt of gepaard met een hoodie. De styling kan afhankelijk zijn van de doelgroep. Geïnspireerd door de impact van de subcultuur uit de jaren zestig en tachtig, kan het onder een oversized hoodie worden gedragen, compleet met veterlaarzen en ruige spijkerbroek voor een look die herinnert aan de punks die de stijl ontwikkelden. Anderzijds kan het jack, zoals zijn militaire invloeden betaamt, worden gepaard met neutrale, aardse tinten, gedragen over een eenvoudig T-shirt met bijvoorbeeld een chino. Voor een nettere look kan gekozen worden voor een jack dat is uitgevoerd in suède of leer; dat geeft onmiddellijk een meer gekleed effect. Een nette broek en een overhemd met kraag, gepaard met een paar loafers of gympen, creëert een formele look die niet te netjes is.

Met zijn rijke geschiedenis en blijvende impact op de mode-industrie, is het bomberjack een onmisbaar buitenkledingsilhouet. Als het op de catwalk en in de winkeletalages blijft verschijnen, zij het in kenmerkende vorm of voorzien een reeks aanpassingen, dan zal dit gendervrije mode-item geliefd blijven bij klanten, vooral het nu weer een plek heeft veroverd in de AW22-collecties.

Foto: RFLCTVE

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.