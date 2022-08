Item van de week: het cami-jurkje

Wat het is:

Het cami-jurkje, ook bekend als de slipdress, is een casual trend die de laatste jaren in populariteit is toegenomen. De trend is te herleiden tot de mode van de jaren negentig en is met name in trek in het zomerseizoen als makkelijk draagbare outfit – hoewel het met laagjes het hele jaar door kan worden gedragen. De cami refereert vaak aan losse jurken met smalle schouderbandjes en werd vroeger vooral als lingerie gedragen maar is in de loop der tijd aangepast voor de hedendaagse mode en fungeert nu als normale jurk. Hij komt voor in verschillende lengtes, van een mini-silhouet tot lange maxi-jurk.

Foto: The Kooples

Waarom je het wilt hebben:

Dit eenvoudige kledingstuk is een onmisbaar element geworden in de damesmode en biedt vrouwelijke consumenten een luchtige keuze voor de warmere zomerdagen. Het model is op dit moment bijzonder in trek bij jongere consumenten gezien hun fascinatie met trends uit het verleden, waaronder de jaren negentig toen deze jurk voor het eerst als kledingstuk ten tonele kwam. Het eenvoudige ontwerp stelt consumenten in de gelegenheid deze makkelijk te stylen en de look aan te passen aan hun persoonlijke smaak, met veel laagjes-mogelijkheden om het ook tijdens andere seizoenen te kunnen dragen, waardoor het een goede investering is voor het hele jaar.

Foto: Superdry

Waar is het gespot:

Op de catwalks voor damesmode, verschilden de cami-jurken drastisch per ontwerper. Terwijl ontwerpers als Wales Bonner voor grofgebreide stoffen kozen, gebruikte Fendi doorschijnende, soepele stoffen met subtiele rimpeleffecten en ruches om het silhouet mee aan te passen. Ook Jacquemus koos voor fijnere vormen, maar gebruikte daarentegen gerimpelde en verstelbare bandjes om de vorm te moderniseren. Bottega Veneta richtte zich op meer glamour met een overvloed aan kleurrijke lovertjes en kant voor een aantal elegante looks. Ahluwalia zette in op door Afrika geïnspireerd prints die gebruik maakten van geometrische vormen en rustige kleuren.

Foto: A Line

Hoe moet je het stylen:

De cami-jurk is een eenvoudige, draagbare optie en kan op verschillende manieren worden aangekleed met laagjes en accessoires. Voor een moeiteloze outfit voor overdag, draag je de jurk met een paar gympen en eenvoudige sieraden voor de zomermaanden of draag hem met een paar instapsandalen voor een meer geklede look. Laagjes kunnen over of onder de jurk worden gedragen, bijvoorbeeld een grote, ruimvallende trui of vest, open overhemd of sweatshirt erover, of een coltrui of T-shirt eronder. Hoewel de jurk bedoeld is om zwierig en soepel langs het lichaam te vallen, kunnen opvallende riemen goed dienen om de look te completeren en vorm te geven.

Foto: Dorothee Schumacher

De cami-jurk is niet leeftijdgebonden en kan op verschillende manieren worden aangepast om het hele jaar door gemakkelijk te kunnen dragen. Zijn relevantie onder de huidige trends blijft sterk en hij is in de afgelopen paar jaar een populaire keuze gebleken met een prominente plek op de catwalks, waaruit blijkt dat hij waarschijnlijk nog lange tijd mee zal gaan.

Image: Hybrid

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.