Item van de week: het cargo gilet

What het is

Als er één item is waar je de afgelopen maanden moeilijk omheen kon, dan is het wel het cargogilet, een look die wordt gekenmerkt door zijn mouwloze vorm en overvloed aan sluitingen en zakken - waardoor het zowel modieus als functioneel is. Hoewel de geschiedenis van dit type gilet grotendeels verbonden is met militaire kleding en visserskleding, is de huidige relevantie van het item vandaag de dag vooral verbonden met streetwear, waarbij merken die de toon aangeven in het segment het kledingstuk vooral hebben geüpdatet door zich te laten inspireren door de sport. Nu is het cargogilet ook te vinden in een verscheidenheid aan materialen en kleuren, waardoor het aantrekkelijk is voor de trendbewuste consument.

PME Legend. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wil hebben

Streetwear is een invloedrijke categorie binnen de mode met het vermogen om door te sijpelen naar andere gebieden van de industrie en zo een bredere impact te hebben. De duidelijk opmars van het cargo gilet is hier een goed voorbeeld van. Het item werd eerst gedragen door sleutelspelers binnen de streetwearbeweging voordat het zijn weg vond naar de collecties van luxe ontwerpers en topmerken. Ondanks dat het al voet aan de grond heeft gekregen in de winkelstraten, zorgt de aanwezigheid van het kledingstuk op de SS24 catwalk ervoor dat het in de nabije toekomst niet zal verdwijnen. Het is een echte 'must-have' voor het komende seizoen.

Guess. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het hebben gezien

Voor het SS24-seizoen gebruikten veel ontwerpers het cargo gilet in zijn traditionele vorm. Bij Feng Chen Wang en White Mountaineering werden herkenbare camouflageprints gebruikt, als knipoog naar het militaire verleden, terwijl bij Prada de klassieke vorm en details intact bleven, zij het door middel van het gebruik van felle kleuren zodat het item met de tijd meegaat. Voor degenen die de look verder wilden transformeren, leek het vergroten van het silhouet een populaire keuze. Études en Hed Mayner gingen hier voorop met overdreven vormen die de standaardverhoudingen op de proef stelden, terwijl bij Odeeh en Officine Générale de voorkeur werd gegeven aan langgerekte zomen.

Ralph Lauren. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

Geheel in het streetwear-thema kun je een cargo gilet combineren met een oversized T-shirt of shirt met lange mouwen, bij voorkeur met een opvallende graphic op de voorkant om de aandacht te trekken. Voeg een loszittende cargobroek of jeans met wijde pijpen toe om de look compleet te maken, en met een paar hippe sneakers is de outfit helemaal af. Als je op zoek bent naar iets verfijnders, kan het kledingstuk ook worden gedragen met een coltrui of een nette geknoopte blouse, een look die het goed doet met een minirok in een contrasterende kleur en hoge laarzen tot de knie.

66North. Credits: FashionUnited Marketplace.

Het cargo gilet, een item dat intussen allang niet meer geasocieerd wordt met legerkledij of de garderobe van een visser, heeft zijn allure bij de trendsetters versterkt. Het kledingstuk is prominent aanwezig op de catwalk en heeft daarom zijn belang bevestigd voor komend seizoen. Leuke prints, experimentele details en een verscheidenheid aan materialen zijn elementen om naar uit te kijken als het aankomt op dit functionele maar stijlvolle kledingstuk.

Garcia. Credits: FashionUnited Marketplace.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking: Veerle Versteeg.