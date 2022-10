Item van de week: het cowboy overhemd

Wat het is:

Het cowboy overhemd is een opvallend basiskledingstuk met een lange, ingewikkelde geschiedenis. Terwijl velen verwijzen naar de ‘Western’ cowboy-oorsprong van het overhemd, zoals het vaakst te zien in films en op de televisie, is het overhemd in feite het resultaat van een culturele mix, voornamelijk geïnspireerd op Mexicaanse overhemden gedragen door herders van vee. Na verloop van tijd werd hij aangepast, met name in de jaren negentig, en het overhemd kreeg een nieuwe betekenis met gemoderniseerde kenmerkende details zoals de puntige schouderpas en drukknoopsluiting. Het gebruik door Hollywood van het model heeft ook een aanzienlijke impact gehad, waarbij veel films uit de jaren negentig bijdroegen aan zijn populariteit.

Beeld: The Kooples

Waarom je het wilt hebben:

Het cowboy overhemd is een leuke toevoeging aan de garderobe waarbij de drager op een veilige manier kan experimenteren met zijn stijl. Merken hebben de look aangepast door het gebruik van diverse stoffen, met name denim en satijnachtige stoffen, waardoor er veel verschillende versies zijn voor verschillende doelgroepen. Voor mannen kan het kledingstuk een vernieuwend alternatief bieden voor wat ze normaalgesproken dragen, en kunnen ze daarmee een nieuwe stijl verkennen en zichzelf op nieuwe manieren uiten. Het overhemd is ook een basisstuk dat steeds opnieuw op de voorgrond van de mode treedt, vaak in nieuwe stijlen om de alsmaar veranderende consumenten aan te blijven spreken.

Beeld: Y'vette Libby N'guyen Paris

Waar is het gespot:

De cowboy esthetiek werd op verschillende manieren vertegenwoordigd op de SS23 mannenmode-catwalks. Terwijl sommige merken de trends op een iets meer subtiele manier benaderden, zoals Ami, die het bij bandana’s en sjaals hield, namen anderen de Westerse esthetiek zeer letterlijk. Casablanca sprong in die zin het meest in het oog met zijn op matadors geïnspireerde collectie, met duidelijke verwijzingen naar de cowboylook te zien in overhemden met ingezette vlakken en jasjes met biezen. Ook Dries van Noten nam de Westerse trend letterlijk, met zijde cowboy overhemden met typische borduursels. MSGM koos voor alternatieve naaitechnieken en gestrikte halslijnen, terwijl Thom Browne zijn denim overhemden voorzag van zware versiering en onthullende bijpassende broeken.

Beeld: Polo Ralph Lauren

Hoe moet je het stylen:

Het cowboy overhemd kan een statement kledingstuk zijn, met opvallende kleuren en snitten die meteen in het oog springen. Om te voorkomen dat het overhemd eruitziet als iets dat je uit de verkleedkist hebt getrokken, kun je hem het beste combineren met een elegante broek of denim jeans, ingestopt met een eenvoudige riem of gestrikt. Om de look af te maken, kies een paar nette schoenen met mooie afwerking. Als je toch voor een cowboy-look wilt gaan, wees dan niet bang om het te combineren met een paar cowboylaarzen en hoed, mogelijk in kleuren die passen bij het overhemd om er een complete look van te maken.

Beeld: Jack&Jones

Het cowboy overhemd is een leuke toevoeging aan je garderobe die je niet hoeft de bewaren voor speciale gelegenheden. Dankzij nieuwe versies is het model ook relevant voor jongere consumenten terwijl de decennia oude traditionele look en kenmerkende details behouden blijven.

Image: Madewell

Vergelijkbare items die beschikbaar zijn voor (pre)order kunnen gevonden worden via de FashionUnited Marketplace. Klik hier.

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de modebranche? Meld u dan aan voor de FashionUnited newsletter!

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.