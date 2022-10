Item van de week: het gehaakte breisel

Wat het is:

De oorsprong van haakwerk is nogal onduidelijk. Er is onderzoek dat suggereert dat de techniek is afgeleid van oeroud Chinees naaiwerk, terwijl anderen beweren dat het uit Saudi-Arabië of van inheemse volksstammen uit Zuid-Amerika afkomstig is en zich uiteindelijk verspreidde naar Mediterraanse landen. Zijn positie binnen de mode was echter nooit zo sterk als in de jaren zestig en zeventig, toen handgemaakte gehaakte breisels verfijnder werden en gemakkelijker verkrijgbaar. De huidige opleving is vooral te danken aan de pandemie, toen doe-het-zelf activiteiten enorm toenamen onder consumenten, en velen gingen breien of haken als tijdverdrijf tijdens het gedwongen binnen zitten. De lifestyle trend zien we nu ook terug in de moderetail als een leuke optie voor de zomermaanden.

Foto: Molly Bracken

Waarom je het wilt hebben:

Dit leuke gebreide alternatief biedt de avontuurlijke consument iets dat net even wat anders is, en hoewel het normaliter als breiwerk wordt beschouwd, maakt zijn structuur het geschikt voor elk seizoen. Het is bijzonder populair tijdens het festival seizoen, omdat het licht en open aanvoelt en de drager koel houdt zonder op stijl in te boeten. Daarnaast is zijn huidige positionering in de mode gedeeltelijk te danken aan de huidige handarbeidtrend die opkwam tijdens de pandemie. De trend heeft zich gestaag verschoven naar de hoogwaardige modecollecties en heeft bijgedragen aan het voortdurende herstel van het belang van vakmanschap binnen de mode.

Foto: Desigual

Waar is het gespot:

Boho-haakwerk was bijzonder in trek tijdens het AW22-seizoen. Etro nam het voortouw met zijn bohemien collectie, met kleurrijke gehaakte setjes en gebreide flare-broeken die voor wat textuur zorgden op de catwalk. Gabriela Hearst koos voor opvallende kleuren in setjes met inzetstukken met ingewikkelde haaktechnieken. Gelijksoortige setjes maakten ook een belangrijk deel uit van de Acne Studios-collectie, met rokken, tops en vesten in de experimentele stijl. Chanel presenteerde een alternatieve haaktechniek voor zijn pre-fall 2022-collectie met een grof gebreide vier-delige set waarin elk item uitgevoerd was in een bijpassende paarse kleur. AGR koos voor een uitgesprokener haaktechniek met regenboogkleurige breisels als onderdeel van zijn ‘acidic clubwear’-collectie.

Foto: Stella McCartney

Hoe moet je het stylen:

Als we kijken naar festival of zomerkleding, werken gehaakte items goed met zowel contrasterende stoffen, zoals leer of denim, of met bijpassende stukken in een setje. Gezien de artikelen doorzichtig kunnen zijn, kun je huidkleurig ondergoed eronder dragen voor een natuurlijk effect. In de koudere maanden kunnen gehaakte breisels onder of over andere kledingstukken gedragen worden. Zo kan een gehaakte top met smalle bandjes over een dikkere, gebreide coltrui worden gedragen. Dit geldt ook voor een gehaakte jurk, waarbij een onderlaag wat meer bescherming biedt tegen de kou.

Foto: Anotherwoman

Haakwerk, met zijn lange geschiedenis en invloed op vakmanschap, speelt een belangrijke rol in de mode, vooral nu doe-het-zelf technieken zo prominent aanwezig zijn in de productie. Het biedt consument een leuk alternatief voor de gebruikelijke breisels en blijft het hele jaar door relevant.

Foto: The Kooples

Vergelijkbare artikelen zijn beschikbaar voor (pre)order in de FashionUnited Marketplace. Klik hier

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de modebranche? Meld u dan aan voor de FashionUnited newsletter!

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.