Item van de week: het gestreepte overhemd

Wat het is

Een tijdloos kledingstuk dat seizoen na seizoen terugkomt, is het gestreepte geknoopte overhemd of blouse, ooit bedoeld voor de kantooromgeving maar nu een belangrijk onderdeel van de dagelijkse garderobe. Van krijtstrepen tot potloodstrepen, er zijn talloze varianten van dit patroon. In de SS24-collecties waren het echter vooral de bredere markiezen- en Bengaalse looks die opvielen, vaak uitgevoerd in groene en blauwe tinten. Wat het overhemd zelf betreft, een kenmerk dat door alle ontwerpen heen consistent bleef, was de verlengde mouw, zowel te zien bij strakke als oversized silhouetten.

La Ligne. Beeld: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wilt hebben

Het gestreepte overhemd is een tijdloos kledingstuk dat verder gaat dan alleen formele en zakelijke kleding, en is nu een kledingstuk geworden dat zowel de indeling in categorieën als de seizoenen overstijgt. Toch was het voor SS24 duidelijk dat de roots op de werkvloer van invloed waren op ontwerpers, velen van hen hielden vast aan klassieke silhouetten en combineerden de look met tweedelige pakken en op maat gemaakte stukken. Maar er was ook een vleugje deconstructie en daarmee anarchie onder de stijlen op de catwalk, waarmee verwezen werd naar een meer casual benadering van formaliteit die de afgelopen jaren steeds gangbaarder is geworden.

Trvl Drss. Beeld: FashionUnited Marketplace.

Waar we het gezien hebben

Een goed voorbeeld hiervan was te zien in de collectie van Coperni, die een ontwerp van een gestreept overhemd leek te presenteren, zij het met overdreven mouwen die voorbij de conventionele kostuums reikten. Een ander voorbeeld van het spelen met het silhouet was Courrèges, die een gestreepte overhemdjurk presenteerde die gelaagd, gedraaid en gedrapeerd was voor een eigentijds effect. Het overhemd van Carven vertoonde daarentegen gelijkenis met een pyjamatop en neigde sterk naar de eerder genoemde casualisering, en week af van de traditionele essentie van het aansluitende geknoopt overhemd, zoals te zien was in de collecties van Vivienne Westwood en Celine.

Apposta. Beeld: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

Als we deze meer casual en anarchistische benadering van kantoorkleding in overweging nemen, maakt het de styling van wat beschouwd kan worden als een grotendeels basaal stuk al veel interessanter. Zo zou bijvoorbeeld een standaard combinatie van overhemd en blazer kunnen worden verfraaid met het gebruik van wijd uitlopende leren broeken - zie de FW24 look die Celine presenteerde - of een omslagrok die tot de enkels reikt. Als een jurk - een perfecte toevoeging aan een zomergarderobe - kan met het item een meer alledaagse look worden gecreëerd met sneakers of naar een nieuw niveau getild met sandalen met bandjes, en afgemaakt met een minimalistische handtas en accessoires.

Ralph Lauren. Beeld: FashionUnited Marketplace.

Gestreepte overhemden zijn een klassiek kledingstuk dat elk jaar terugkomt als een must-have zomerstuk dat je van kantoor naar het strand kan brengen. In lijn met de casualisering van kantoorkleding hebben merken en ontwerpers ook gespeeld met dit ontwerp, waardoor het zich heeft losgemaakt van de beperkingen van de traditionele kleermakerij en een speelse toevoeging is geworden voor nieuwe shoppers.

Michael Kors. Beeld: FashionUnited Marketplace.