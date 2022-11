Item van de week: het gilet

Wat het is:

Het gilet verwijst normaal gesproken naar een mouwloos kledingstuk met knoopsluiting dat vaak over een net overhemd en das wordt gedragen. Nu verschillende trends dit komende seizoen botsen, krijgt dit doorgaans formele, zakelijke kledingstuk echter een nieuwe gedaante, waarbij het geliefd wordt onder trendy modeliefhebbers als modieuze toevoeging aan de garderobe. Merken en retailers hebben geëxperimenteerd en nieuwe interpretaties van het silhouet gecreëerd, waardoor het ontwerp moderner is gemaakt om een jonger publiek aan te spreken, met verschillende versies, van nauwsluitende tot ruimvallende, androgyne snitten.

Foto: Aline Yaneli

Waarom je het wilt hebben:

Gilets zijn dit seizoen schijnbaar uit het niets verschenen, en zijn van hun stijve, zakelijke oorsprong bevrijd om het stijlbewuste publiek aan te trekken. Terwijl merken experimenteren met de look, zijn nieuwe versies van het traditionele silhouet ontstaan waardoor het populair is geworden onder een breed scala aan modebewuste consumenten die graag mee willen doen met de trend. En de plotselinge stijging in populariteit is niet onopgemerkt gebleven. In juni van dit jaar rapporteerde de Britse retailer John Lewis een stijging van 53 procent in zoekopdrachten naar het mouwloze kledingstuk. Deze modetransformatie gaat gepaard met de heropleving van trends uit de jaren 90, evenals de groeiende populariteit van casual werkkleding, waardoor kantoorkleding minder formeel is geworden.

Foto: Babista

Waar is het eerder gespot:

Net als andere typische werkkleding was het gilet prominent aanwezig op de SS23-catwalks, zij het in een meer informele vorm. Grace Wales Bonner presenteerde de mouwloze ook naast losse broeken met print, terwijl MM6 Maison Margiela een verkorte versie van het silhouet onthulde met vetersluiting. Daarentegen presenteerden Boss en Giorgio Armani ieder een eigen interpretatie van kantoorkleding waarin het gilet een rol speelde. Elke look die de merken toonden kreeg echter een moderne draai. Ahluwalia presenteerde ook een gilet van aan elkaar gestikte vlakken, een techniek die Coach ook gebruikte in zijn versie en die gedragen werd door de rapper Lil Nas X.

Foto: Dorothee Schumacher

Hoe moet je het stylen:

Het gilet kan op verschillende manieren gedragen worden, waardoor het als extra modieus laagje fungeert over alles van chiffon overhemden met opdruk tot T-shirts met grafische opdruk. Je kunt er ook een moderne draai aangeven door het met een stropdas en losse broek of leren jack te dragen. Een andere mogelijkheid is dat je de look combineert met een bijpassende broek of rok, waardoor het een compleet pak wordt. Om het minder formeel te maken kun je er een T-shirt of oversized overhemd onder dragen, of draag het zonder iets eronder. Maak de look af met een laagjes sieraden en laarzen.

Foto: Elsewhere

Net als zoveel werk-gerelateerde kledingstukken heeft het gilet dit seizoen een nieuw, gemoderniseerde uitstraling gekregen, grotendeels door de botsing van trends die het mouwloze silhouet weer deed opleven. Terwijl merken met deze look blijven experimenteren, is dit stuk een leuke toevoeging geworden aan de SS23 garderobe.

Foto: Na-kd

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.