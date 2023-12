Item van de week: het grove breisel

Wat het is

Grove breisels zijn altijd favoriet als de koudere seizoenen aanbreken en dat is geen uitzondering voor SS24, toen ontwerpers duidelijk kozen voor dit type trui als hun topstuk. Voor de collecties van dit seizoen kregen de gebreide sweatshirts echter meer volumineuze vormen, met rondgebreide mouwen en lijfjes die een andere betekenis gaven aan oversized. Hoewel de breitechnieken compact bleven, wat resulteerde in aanzienlijk minder kabelbreiwerk en zwaardere garens dan normaal, bleven de silhouetten gedurfd en maakten ze hun eigen statement.

Molly Bracken. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wilt hebben

Van de herfst tot de lente wordt gebreide kleding een standaard accessoire voor bedekkende kleding en laagjes. Dit geldt ook voor de huidige dikketruientrend, die zowel in mannen- als vrouwencollecties terug te vinden was. Dergelijke ontwerpen verrijken wat meestal wordt beschouwd als een "basic" basisstuk met het oog op de koelere seizoenen, brengen meer leven in de gebreide look en zorgen ervoor dat het modebewuste publiek zich aangesproken voelt. Een dergelijke trend heeft merken ertoe aangezet om experimenteler te worden in hun ontwerpen, waardoor klanten een ruimere keuze aan stukken krijgen die bijna uniek aanvoelen door hun vaak uitzonderlijke uiterlijk.

Filippa K. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het hebben gezien

Als er één detail was waar ontwerpers dit seizoen sterk de nadruk op legden bij gebreide kleding, dan waren het wel pofmouwen die een geheel eigen vorm aannamen. Loewe, Sacai en Dries Van Noten waren koplopers op dit gebied, met truien die de wetten van de zwaartekracht leken te tarten en ronde vormen aan truien gaven door middel van ingewikkelde garenmotieven. Mouwen die ook tot over de vingertoppen vielen waren een andere populaire keuze, favoriet bij Rokh, Michael Kors en Etro, die elk hun eigen draai gaven aan overdreven lichaamslengtes - hetzij door hun keuze van versieringen of door hun styling.

Axel Arigato. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

Grove gebreide items zijn perfect voor laagjes op koudere dagen en vormen daarnaast de perfecte aanvulling op de lente- en zomergarderobe door de consument voor te bereiden op koelere avonden. Dit seizoen zijn de truien meestal te vinden in een kortere pasvorm, waardoor ze geschikt zijn om te combineren met broeken met hoge taille, of ze nu op maat gemaakt zijn, van ribfluweel of denim. Als op zichzelf staande stukken voor het lenteseizoen kun je de trui rond de hals knopen, zodat het een handig stuk wordt om mee te nemen tijdens een lange avond uit.

Desigual. Credits: FashionUnited Marketplace.

De dikke trui is het pronkstuk geworden van de experimentele collecties voor SS24, met een scala aan texturen en prints voor diegenen die op zoek zijn naar een fijne gebreide toevoeging aan hun garderobe. Kortere varianten met wijde mouwen voerden de boventoon in de collecties van de ontwerpers, maar overdreven elementen speelden ook een belangrijke rol in het versterken van de aanwezigheid van grove breisels.

Guards London. Credits: FashionUnited Marketplace.

Vergelijkbare items die beschikbaar zijn voor (pre)order zijn te vinden op de FashionUnited Marketplace. Je kan ze vinden door op deze link te klikken.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking: Veerle Versteeg.