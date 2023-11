Item van de week: het heuptasje

Wat het is

Het heuptasje als concept kent vele oorsprongen. Het staat ook wel bekend als 'fanny pack', maar de eerste verschijning van het kledingstuk is ongeveer 5000 jaar geleden en werd ontdekt op het lichaam van een gemummificeerde Ötzi. Spoel door naar de jaren 80 van de vorige eeuw waarin het, na een reeks verschillende toepassingen, uiteindelijk een gecommercialiseerd product werd dat gebruikers functionaliteit en, hoewel in mindere mate, ook stijl bood. Pas halverwege de jaren 90 werd de look eindelijk een echte modehit, gestimuleerd door Karl Lagerfeld die zijn eigen versie van de tas voor Chanel ontwierp.

Timberland. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wil hebben

Het heuptasje is een voortvloeisel van de buitenkledingtrend, waar na de pandemie een stijgende vraag naar is omdat consumenten de benen willen strekken en het buitenleven willen ervaren. Dit heeft natuurlijk een domino-effect gehad in de modewereld zelf, waar het item de luxecategorie is binnengedrongen via meer verfijnde, opgewaardeerde varianten voor de trendgerichte consument die op zoek is naar een stijlvol en toch functioneel type tas. En het bidirectionele gebruik ervan voldoet zeker aan deze eisen, met een aanpasbare aanvulling op de garderobe die nu verkrijgbaar is in een breder scala aan materialen, patronen en vormen.

Adidas. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het hebben gezien

De categorieën leer en accessoires blijven modehuizen financieel versterken en het is duidelijk dat heuptasjes een van de stukken zijn waar ontwerpers op inzetten om aan de toenemende vraag te voldoen. Givenchy en Dion Lee hebben de look overgenomen met meerlaagse zakken en ritssluitingen, waardoor de tassen de hele taille van de drager omvatten. Bij Rains en Proenza Schouler waren de stijlen echter subtieler, met minimalistische tassen aan een smalle riem. Terwijl Craig Green multifunctionele cross-body tassen aanbood die ook als riem konden fungeren, bracht Fendi dit concept naar een hoger niveau. De brede interpretatie kwam in de vorm van een luxe gereedschapsriem, met bevestigingshaken en houders voor allerlei soorten gereedschap.

Burberry. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

Om de heuptas meer fashion-forward te maken, combineer je een leren versie van het item met een broek die de taille benadrukt en zo beide functies van de tas benut. Dit kan worden gecombineerd met een losvallend overhemd met korte mouwen en strakke leren schoenen voor een outfit die zowel in een zakelijke omgeving als in een informele context kan worden gedragen. Gebruik het heuptasje uitgevoerd in een speelse print of experimentele materialen in een streetwear-geïnspireerde look en combineer hem met een cargobroek of broek met wijde pijpen en een hoodie of T-shirt met print, samen met een paar sneakers.

Madewell. Credits: FashionUnited Marketplace.

Functionaliteit lijkt de boventoon te voeren als het gaat om heuptasjes, maar met de toenemende populariteit van dit accessoire in designercollecties is het duidelijk dat dit accessoire voor tweeërlei gebruik niet langer alleen in de categorie bovenkleding valt. Ondanks de soms avant-gardistische upgrades heeft de look zijn praktische doel behouden en blijft daarom grote groepen mensen aanspreken.

Palladium. Credits: FashionUnited Marketplace.

Vergelijkbare items die beschikbaar zijn voor (pre)order zijn te vinden op de FashionUnited Marketplace. Je kan ze vinden door op deze link te klikken.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking: Veerle Versteeg.