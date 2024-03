Item van de week: het klassieke muiltje

Wat het is

Hoewel de mode in de afgelopen jaren de voorkeur gaf aan wat beschouwd kon worden als opzichtige uitvoeringen van deze klassieke look, was het dit seizoen het traditionele muiltje dat dominant was op de catwalks. Het schoeisel wordt gedefinieerd door het ontbreken van beperking rond de enkel en is verkrijgbaar met zowel platte als gehakte zolen. Het waren echter de laatstgenoemden die de overhand hadden voor SS24, te zien op een reeks catwalks in variërende maar beslist gestroomlijnde vormen die dicht bij de silhouet bleven die vandaag de dag bekend is.

Madewell. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wilt hebben

Er was zeker geen tekort aan muiltjes op de catwalk voor SS24, maar deze stijl heeft een meer seizoensloze status gekregen bij de meest gerenommeerde modemerken, die regelmatig terugkeren naar de betrouwbare schoen voor hun jaarlijkse collecties. In het verleden hebben veel merken de schoen aangepast om meer eigentijdse vormen aan te nemen, maar deze periode markeerde een specifieke terugkeer naar klassiekers, waarbij avant-garde vormen werden vervangen door blokkleuren en standaard vormen. Zo bewijst de muil opnieuw dat hij buigzaam blijft voor steeds veranderende eisen en biedt hij shoppers een stijl waar ze keer op keer op kunnen vertrouwen.

Karl Lagerfeld. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het gezien hebben

Klassieke uitvoeringen van het muiltje werden gezien in de collecties van Ferragamo, Peter Do en Jason Wu, elk koos voor ingetogen kleuren voor hun ontwerpen met open teen, allemaal compleet met comfortabele hakken voor dagelijks gebruik. Puntige tenen waren ondertussen aanwezig op de catwalks van Knwls, Zimmermann en Valentino, sommige extremer dan andere, maar elk bleef trouw aan de gebruikelijke stijl. Er waren er enkele die slechts lichtjes afweken, voornamelijk als het ging om de kleur. Altuzarra, Bottega Veneta en Versace behoorden tot diegenen die kozen voor felle tinten voor hun eigen ontwerpen.

Sorel. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

De sleutelkwaliteit van het klassieke muiltje is het vermogen om zich aan te passen aan de gelegenheid. De doorgaans comfortabele vorm en strakke uiterlijk geven het de toegankelijkheid voor dagelijks gebruik, terwijl het ook de optie biedt om de drager mee te nemen naar de avond door een simpele kledingwissel. Met dit in gedachten, kan het muiltje goed werken met wijde jeans en een loszittend shirt, maar ook met een sprankelende mini-jurk of een op maat gemaakt pak.

Pretty Ballerinas. Credits: FashionUnited Marketplace.

Het klassieke muiltje maakte, zoals altijd, eens te meer een elegante comeback voor SS24, een beweging die de schoen jaar in, jaar uit blijft maken. In strakke, minimalistische variaties, markeerde de schoenstijl zijn territorium op de catwalks van de grootste ontwerpers, met een beweging naar verfijnde silhouetten voor de dagelijkse garderobe.

Madewell. Credits: FashionUnited Marketplace.