Item van de week: het kleine, zwarte jurkje

Wat het is:

Het kleine, zwartje jurkje, ook wel bekend als de LBD (Little Black Dress), wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke kledingstukken uit de modegeschiedenis, geroemd om zijn eenvoud, toegankelijkheid en tijdloze uitstraling. Volgens deskundigen werd het in de jaren twintig populair, voornamelijk dankzij Coco Chanel. Zijn allure werd alleen maar sterker toen Audrey Hepburn in de film ‘Breakfast at Tiffany’s’ een zwart jurkje droeg. Hierdoor werd het een onmisbaar onderdeel van iedere garderobe. De kenmerken van een LBD staan niet vast, maar de term wordt vaak in verband gebracht met eenvoudige, zwarte jurken die functioneel en draagbaar zijn. Echter, doordat veel ontwerpers dit seizoen speelden met het klassieke model liepen de lengtes en silhouetten van LBD’s volledig uiteen.

Foto: Wolford

Waarom je het wilt hebben:

Het kleine, zwarte jurkje is een tijdloos kledingstuk dat sinds zijn introductie decennia geleden het hele jaar door kan worden gedragen. Het feit dat het ontwerp van de LBD zich niet laat definiëren betekent dat het een brede doelgroep aanspreekt, met ontelbare ontwerpmogelijkheden die kunnen worden aangepast aan persoonlijke voorkeuren en retailconcepten. Dankzij zijn eenvoud en toegankelijk is dit item lange tijd relevant gebleven en blijft het jaar in jaar uit centraal staan. Een van de sterkste eigenschappen van de jurk is zijn lange levensduur. Als een consument er eenmaal eentje in haar bezit heeft zal zij deze waarschijnlijk lang houden, waardoor het een goede investering is.

Foto: Madewell

Waar is het gespot:

Terwijl er in iedere modeshow wel een LBD verschijnt, komt het model bijzonder vaak voor in het najaar-winter 2022 seizoen. Te midden van de felroze stukken in de Valentino show presenteerde Pierpaolo Piccioli ook een selectie zwarte jurken, inclusief een halflang model met een ingewikkelde snit en een volle rok met structuur. Versace hanteerde ook een strakke snit met zwarte jurken met scherpe schouders en nauwsluitende silhouetten die de prêt-à-porter lijn domineerden. Nensi Dojoka koos ook voor de tijdloze look met een zwarte jurk die gebruik maakte van haar kenmerkende ingewikkelde ontwerpstijl bestaande uit touwconstructies en uitgesneden vormen. Ondertussen koos Off White foor een meer moderne, letterlijke benadering met een strapless model met kleine lovertjes, gedragen door Kendall Jenner en versierd met de woorden ‘Little Black Dress’ in de kenmerkende aanhalingstekens Abloh.

Foto: Only

Hoe je het moet stylen:

De stylingmogelijkheden van het kleine zwarte jurkje zijn, hetzij als zelfstandig item, statement kledingstuk of als gelaagde look, oneindig en zijn eenvoud maakt het geschikt voor zowel overdag als voor speciale gelegenheden. Voor een avondje uit kan de jurk worden gecombineerd met laarzen met een hoge hak of sandalen met smalle bandjes, en kan het op zichzelf worden gedragen met eenvoudige sieraden of onder een oversized blazer of lange jas. De LBD kan ook worden gepaard met een paar gympen of muiltjes en een denim of leren jack voor een ontspannen look voor overdag dat keer op keer kan worden gedragen. Accessoires kunnen dit eenvoudige maar klassieke kledingstuk tot leven brengen met onbeperkte mogelijkheden. Een riem kan de hele outfit afmaken, terwijl een hoed met brede rand of een zijden sjaal de look moeiteloos sjiek kan maken.

Foto: Stella McCartney

De LBD is een vast onderdeel van de garderobe dat het hele jaar door kan worden gedragen. Het heeft een rijke, decennia-oude geschiedenis en zal nog jarenlang van invloed blijven. Met zijn veelzijdigheid, toegankelijkheid en een breed scala aan stijlen om uit te kiezen heeft het kleine, zwarte jurkje het unieke vermogen om een enorm grote doelgroep aan te spreken en past het in bijna ieder retailconcept.

Foto: Superdry