Item van de week: Het Kleuraccent

Nu we beginnen uit te kijken naar de zonnige seizoenen in het verschiet, gaat onze aandacht natuurlijk naar fellere tinten die voor een onmiddellijke opkikker zorgen in iedere outfit. De tas met kleuraccenten is een artikel dat zowel als statement item en als basisstuk fungeert, met stijlen die dwars over het lichaam kunnen worden gedragen, als clutch of als handtas. Deze stukken bestaan hoofdzakelijk uit een opvallende kleur en zijn niet alleen praktisch maar ook speels; zo draagt de consument een in het oog springend stuk waar alle dagelijkse benodigdheden inpassen.Een kleuraccent doet het altijd goed, ongeacht het seizoen, en kan naar elke doelgroep worden vertaald. De tas met kleuraccent is een fenomeen dat al langer bestaat en dat steeds weer de kop opsteekt in gemoderniseerde ontwerpen die verband houden met de zich steeds ontwikkelende, modebewuste klant. Een belangrijk voordeel van deze levendige tassentrend is dat het ieder jaar terugkomt terwijl het blijft veranderen. Een deel van zij charme is dat het zich aan ieder seizoen kan aanpassen, met de zonnige uitstraling van zomerdagen of het verhelderend effect tijdens de grijze wintermaanden. Door zijn transformerende kracht is het een tijdloos stuk die we jaar in jaar uit in de schappen zullen vinden.Het model is mogelijk populair gemaakt door niemand minder dan Bottega Veneta, dat zijn kenmerkende groene kleur toepaste op de tassen in de SS22-collectie van het merk. Deze modellen werden vervolgens zeer gewild. De tas met kleuraccent ziet men het komende seizoen terug in de ontwerpen van diverse modehuizen en wordt een basisaccessoire voor dit jaar. Kleurvlakken zijn, in het algemeen, een vaak voorkomende trend op de catwalk, met ontwerpers als Richard Malone en Dior RTW die ieder uitgesproken effen modellen bieden. Dior ontwierp naast een strakke modecollectie een selectie kleine handtasjes die, ondanks hun geringe formaat, de aandacht trokken dankzij het gebruik van intense kleuren. Ook Richard Malone koos voor zeer opvallende interpretaties, ieder gepaard met kledingstukken in complementaire tinten. Voor de Resort 2022 collectie van Nina Ricci koos het modehuis echter voor tassen die met de kleding contrasteerden, met extreem grote shoppers en totes in stralend blauw, geel en oranje voor een opvallend effect.Door ons te laten inspireren door de manier waarop het scala aan modehuizen deze accessoire heeft gestyled, is de meest voor de hand liggende manier om de kleurvlaktrend in onze outfits te verwerken. Kleurvlakken creëren is een eenvoudige methode die op verschillende manieren kan worden toegepast. Een daarvan is om de kleur van de tas voort te zetten in de kleur van de hele look voor een opvallend statement. Een andere manier is om tegengestelde kleuren te combineren, waarbij minstens twee kleuren uit dezelfde kleurenfamilie afkomstig zijn of met elkaar contrasteren. Men kan ook de kleur van de tas laten passen bij de kleur in de print op het kledingstuk. Het subtiele gebruik van bijpassende kleuren zal van ieder outfit een mooi geheel maken en gaat goed gepaard met het gebruik van uitgesproken prints.De tas als kleuraccent is een sterk basiselement dat je kunt toevoegen aan de garderobe, met opvallende kleuren die elke outfit tot leven kunnen brengen, of het nu om een dagelijkse of overdadige look gaat. Zijn toegenomen populariteit, gedreven door de groei in het aanbod van ontwerpers, maken het item makkelijk aanpasbaar en veelzijdiger in het gebruik tijdens de zomer- en wintermaanden.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.