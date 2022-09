Item van de week: het korset

Wat het is:

Korsetten in de mode zijn waarschijnlijk een reactie op de ‘lingerie als buitenkleding’ trend, hoewel zij oorspronkelijk dienden als ondersteunende onderkleding voor vrouwen. Gezien zijn oorsprong en betekenis in de loop der tijd is veranderd, en terwijl het korset vaak nog fetisjistische connotaties heeft en gebruikt wordt in burleske praktijken, is het inmiddels ook een onderdeel van de basisgarderobe van de gemiddelde consument geworden. Tot de ontwerpers die vaak geassocieerd worden met de evolutie van het korset behoren Vivienne Westwood, die korsetten gebruikte voor haar punk esthetiek, en Jean-Paul Gaultier, die de bedenker was van het beroemde roze, satijnen korset van Madonna. Hoewel het korset al een prominente plek op de catwalks had veroverd, suggereert de brede toepassing van het kledingstuk in de AW22-collecties dat deze trend een lang leven beschoren is.

Waarom je het wilt hebben:

Het korset wordt vaak beschouwd als statement stuk voor trendbewuste consumenten die een opvallend laagje willen toevoegen aan hun garderobe. Maar het toenemende aantal versies van het korset betekent dat het door bijna iedereen kan worden gedragen, waardoor er ook versies zijn die geschikt zijn voor klanten die iets minder gewaagd voor de dag willen komen. Daarnaast is het, dankzij zijn vorm, een goede investering voor het hele jaar, met de mogelijkheid om het alleen of als laagje te dragen, waardoor het ook in koudere maanden kan worden gedragen.

Waar is het gespot:

Sommige ontwerpers kozen voor het AW22-seizoen ervoor om het korset in zijn oorspronkelijke vorm te presenteren, waarbij modehuizen als Versace voor kleurrijke stoffen kozen en bijpassende minirokjes die herinnerden aan de outfits van de jaren negentig. Anderen speelden op andere manieren met het korset, zoals Schiaparelli, die versies met bloemenversieringen of lange silhouetten creëerde. Christiano Siriano speelde ook met de vorm door middel van grote, bolle mouwen met blote schouders, terwijl de Gucci samenwerking met Adidas resulteerde in op sportkleding geïnspireerde, gestructureerde korsetten. Daarentegen paste Christian Dior het korset toe in andere kledingstukken, zoals een jurk of jasje, waardoor deze basisstukken een nieuw silhouet kregen.

Hoe moet je het stylen:

Het korset is een kledingstuk dat diverse stylingmogelijkheden biedt. Wanneer het alleen als top wordt gedragen kan het met bijna alles gecombineerd worden, van minirokjes tot spijkerbroeken, en werkt het vooral goed met modellen met een hoge taille die de taille verder benadrukken. Voor de koudere maanden kan het over een coltrui of overhemd gedragen worden, met een grote jas of blazer erover voor de koudste seizoenen. Het korset kan ook worden gebruikt om structuur te verlenen aan een ander kledingstuk door het eroverheen te dragen, zoals een oversized overhemd of jurk. Zo wordt de taille weer benadrukt door de creatie van een nieuw silhouet.

Het korset kent een lange modegeschiedenis en heeft zicht van restrictief ondergoed ontpopt tot een mooie aanvulling op de basis garderobe voor de hedendaagse consument. Het kledingstuk blijft een impact maken op de industrie en heeft zich in de loop der tijd aangepast aan de trends en is regelmatig op te catwalks te zien. Zo blijft het in de schijnwerpers en onderwerp van gesprek.

