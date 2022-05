Item van de week: het lammy pilotenjack

Wat het is:

Pilotenjacks zijn, net als veel herenmode, te herleiden uit militaire uniformen. Deze specifieke stijl werd aanvankelijk gecreëerd werd voor piloten in de eerste helft van de twintigste eeuw. Het pilotenjack bestaat meestal uit een snit tot de taille met details zoals knoopsluitingen en elastische manchetten en zomen om de drager warm te houden. Daarnaast kan een grote kraag vaak om de hals worden vastgemaakt met gespen voor extra warmte. In de moderne versies van het jack worden deze traditionele kenmerken echter door elkaar gegooid, gecombineerd met andere jassenstijlen of vernieuwd voor de huidige consument, met veelal uniseks modellen als gevolg. De look was prominent aanwezig op de AW22 catwalks, met overdreven grote pasvormen, kleurrijke bontvoeringen en vernieuwde silhouetten.

Foto: Na-kd

Waarom je het wilt hebben:

Het pilotenjack heeft zicht verder ontwikkeld dan zijn vliegeniersoorsprong en is een basiskledingstuk geworden dat veel merken vaak als statement jas hanteren voor het najaar/winter seizoen. De populariteit van het jack is zowel te danken aan het model, dat zowel mannen als vrouwen aanspreekt, en aan de ontwerpeigenschappen die de drager warm houden tijdens de koelere maanden. Merken die het jack in hun collecties hebben opgenomen hebben deze eigenschappen aangepast aan hedendaagse eisen met een reeks voeringen en externe materialen, zodat er voor bijna iedere doelgroep iets tussen zit. Zijn veelzijdigheid schuilt ook in de manier waarop het jack in elkaar zit, waarbij de meeste merken kiezen voor materialen en productie die een lange levensduur garanderen.

Foto: Repeat Cashmere

Waar is het gespot:

Het pilotenjack verscheen in de AW22 modeshows met verschillende updates die het kledingstuk courant maakten. Sommige ontwerpers, zoals Sacai, kozen voor alternatieve silhouetten, waarbij het Japanse merk een wijde, tentachtige pasvorm introduceerde, zowel met als zonder mouwen. In sommige versies pastte Sacai een gekleurde bontvoering toe, een element dat we ook terugzagen bij Hermès, die het traditionele silhouet aanhield. De jasjes van Loewe waren gemaakt van lichter gelooide materialen met een ontwerp dat ook de typische kenmerken van het pilotenjack bevatte; daarmee contrasteerde het sterk met surrealistische damesmodeshow van het merk voor het komende seizoen. Nieuw artistiek directeur van Kenzo, Nigo, presenteerde een subtiele draai op de stijl met een capuchon in contrasterende kleur, wat ook weer nieuw is voor de look.

Foto: J. Lindeberg

Hoe moet je het stylen:

Als jas is het pilotenjack eenvoudig te stylen met diverse, veelzijdige manieren om het ontwerp toe te passen in zowel dagelijkse als avondkleding. Een combinatie van eenvoudige top en jeans is perfect voor alledaagse taken, of ga voor een elegante broek en laarzen voor meer spanning in je outfit. Rokken en jurken kunnen ook goed passen bij dit oversized model. Een lange of korte rok met een grof gebreide trui en laarzen is gemakkelijk te combineren, terwijl bloemetjesjurken met een zwierige, uitlopende rok het geschikt kunnen maken voor de avond. Voor mannen is een pilotenjack gemakkelijk te combineren met een groot T-shirt en spijkerbroek, maar je kunt de look ook uitbreiden met laagjes zoals een trui met knoopsluiting of een hoodie.

Foto: Jack & Jones

Foto: Madewell

Net als veel ontwerpen mag het pilotenjack dan wel een militaire oorsprong hebben, toch heeft het een plek veroverd als mode-item dankzij moderne versies en technische aanpassingen. Naast zijn veelzijdigheid en lange levensduur is het jack geschikt voor zowel mannen als vrouwen en, afgezien van een eventuele traditionele of alternatieve aanpak van een merk, spreekt het een brede doelgroep aan.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.