Item van de week: het leren bomberjack

Wat het is:

Een jas die dit voorjaar/zomerseizoen hoge ogen gaat gooien, is het leren bomberjack, een stuk dat zijn typisch militaire oorsprong heeft overstegen om dé ‘it’ buitenkleding van dit jaar te worden. Hoewel de traditionele bomber meestal te vinden is in een bolvormige vorm met een aansluitende of elastische zoom, hebben ontwerpers voor SS24 geëxperimenteerd buiten de gebruikelijke grenzen, door versieringen, zakken en prints toe te voegen om de look verder te ontwikkelen dan wat bekend is. Daardoor heeft de leren bomber van dit jaar vernieuwde vormen aangenomen, met gemoderniseerde snitten voor een nieuwe generatie.

Michael Kors. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wilt hebben

Het is precies dit dat het leren bomberjack een ‘must-have’ maakt voor het komende seizoen, met dergelijke verjongde looks die een heropleving van het buiten kledingstuk voorspellen. En hoewel dit het geval is, moet ook worden opgemerkt dat het bomberjack als geheel op zichzelf een basisstuk is, een tijdloos item dat door de jaren heen relevant is gebleven en daardoor jaar na jaar pertinent blijft. Het is deze diepgaande status die dergelijke jassen belangrijk maakt voor jaarlijkse collecties, blijvend aansprekend voor kopers ongeacht de periode.

Trench London. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het hebben gezien

Van degenen die bijzonder bedreven waren in het transformeren van dit kledingstuk, was Louis Vuitton, dat een zeer glanzende versie van de bomber aanbood met ingewikkelde details en alternatieve sluitingen. Egonlab paste ook de vintage vorm aan, door een print en lagen toe te voegen die de look tussen de traditionele bomber en een anorak in plaatste. Anderen leken daarentegen meer op de klassieke vorm in hun ontwerpen, een feit dat ook gold voor Y/Project, Dior Men en Celine, evenals Wales Bonner, die de look subtiel aanpaste met contrasterende gekleurde panelen.

Daniel Hechter. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

Voor vrouwen wordt het bomberjack vaak geprefereerd in meer oversized silhouetten onder een jonger publiek, een look die goed werkt met zowel frivole bloemenjurken, gecombineerd met grote laarzen, als een simpele jeans en T-shirt combinatie, waardoor wat anders typische dagelijkse kleding zou zijn, wordt verheven. Voor mannen kunnen op maat gemaakte pantalons en een overhemd het stuk geschikter maken voor formele gelegenheden, terwijl cargobroeken en een oversized hoodie het in een meer casual sfeer brengen, met sneakers en een gelaagd T-shirt die het stuk verder casual maken.

Axel Arigato. Credits: FashionUnited Marketplace.

De klassieke bomber heeft dit jaar een nieuw tijdperk betreden, in de vorm van verjongde stijlen die hedendaagse details samenbrengen met wat anders gezien zou worden als een heropleving van vintage mode.

Lili Sidonio. Credits: FashionUnited Marketplace.