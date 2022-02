Item van de week: Het leuke muiltje

Wat het is:

Het muiltje is een klassieke schoen met een lange modegeschiedenis waarin het veel gedaantes heeft gehad. Wat ooit als zestiende-eeuwse pantoffel begon werd een basisschoen die na verloop van tijd steeds populairder werd. Het muiltje won vooral aan terrein in de jaren zeventig en negentig en is nu een voorbeeld van trends die tegenwoordig geliefde looks uit het verleden nieuw leven inblazen. Hoewel het muiltje in een reeks stijlen te vinden is, blijft zijn meest bepalende eigenschap een gemakkelijke instapper zonder hielbandje. Voor dit seizoen richt deze trend zich op de meer opmerkelijke looks, gelijk aan de looks die veelvuldig voorkwamen tijdens de SS22 modeshows, die de ingetogen stijlen waar muiltjes normaalgesproken om bekend staan overstijgen en de ontwerpen een niet al te subtiele ondertoon geven. Met deze comeback zien we grove silhouetten, uitgesproken kleuren en alternatieve materialen, waardoor dragers meer lef moeten tonen in hun keuze voor schoeisel.Hoewel muiltjes een vrij specifiek uiterlijk hebben, zien we met de opkomst van nieuwe trends de ontwikkeling van nieuwe modellen, waardoor het een schoen is dat mogelijk een breder publiek zal aanspreken. Het muiltje bestaat met open of dichte neus, met platte zool of brede hak, met puntige neus of vierkant; de mogelijkheden zijn eindeloos. Een van de voornaamste redenen voor hun populariteit is echter dat ze zo handig zijn. Het open ontwerp maakt het muiltje een populaire keuze voor de lente en de zomer, een gemakkelijke instapper die ideaal is voor de komende seizoenen. Daar eindigt de veelzijdigheid niet. Muiltjes zijn een integraal onderdeel van de garderobe geworden omdat ze bijna overal bij passen. De schoen kan moeiteloos de overgang maken van kantoor naar een avondje uit, vooral een model met een iets excentriekere uitstraling. Daarom kiezen veel klanten voor deze schoen tijdens de warmere maanden, met minstens, zij het niet meerdere, paren om makkelijk aan te trekken.Muiltjes vormden een belangrijk onderdeel van de SS22 modeshows, waarin veel grote ontwerpers voor dit model kozen. Salvatore Ferragamo gaf de voorkeur aan een alternatiever ontwerp en transformeerde het muiltje in een klompachtig model, gemaakt van leer en denimstoffen met een gesp in de vorm van een paardenbit op de voorkant. Miu Miu koos daarentegen voor een verfijndere maar alsnog gewaagde benadering in de vorm van een muiltje met hielbandje en overdreven puntige neus. Gepaard met ruimvallende sokken vertoonde dit muiltje met kittenhak een aantal onverwachte details die samengevoegd de schoen een verheven uitstraling verleenden. Victoria Beckham koos voor een vergelijkbare invalshoek, ook met een kittenhak en puntneus, maar introduceerde daarbij een retro sjaalprint in gedempte tinten en werkte deze af met een net vierkant strikje. Schiaparelli creëerde voor haar ‘Surrealist’s Holiday’-collectie een reeks fascinerende modellen met neuzen met goudkleurige coating. Daarnaast bevonden zich ook minder opvallende ontwerpen met meetlint op het bovenste deel van de schoen en metallic materialen. Tot slot koos Donatella, zoals het Versace betaamt, voor uitgesproken versies van het muiltje met alles van opvallende satijnen modellen tot felgekleurde looks met dikke zool. Veel exemplaren waren direct beïnvloed door de inmiddels zeer gewilde Medusa plateauzolen van het merk, in een poging de populaire hakken in een nieuwe vorm na te maken.De veelzijdigheid van het muiltje is te danken aan de manier waarop het bij talloze stijlen past. Een muiltje in een uitgesproken kleur kan een statement-maker zijn voor een outfit en kan met zijn silhouet, ondanks de opvallende kleur, geschikt zijn voor professionelere gelegenheden. Draag het muiltje met een zakelijk-casual pak voor een modieuze look op kantoor, of combineer het met een spijkerbroek en T-shirt voor een alledaagse look die zowel sjiek als comfortabel is. Deze outfits gaan goed samen met muiltjes met een meer gestructureerde vorm, zoals modellen met vierkante neus en klassieke uitstraling. Voor ’s avonds kan het muiltje worden gedragen met een korte jurk of rokje met opvallende top, waardoor het perfect is voor een uitgaansgelegenheid en de drager het gevoel van zowel stijl als comfort geeft.Uiteindelijk is het leuke muiltje een soort statement stuk dat uniek is omdat het zowel modieus als comfortabel is. Zijn opvallende aanwezigheid op de catwalk dit seizoen bevestigt het feit dat dit een schoenenstijl is dat een lang leven beschoren is en een waardevol onderdeel van de zomergarderobe blijft.