Item van de week: Het maatpak

Wat het is:

Pakken voor lente/zomer 2023 kwamen in gestructureerde vormen en getailleerde silhouetten, waardoor hoogwaardige kleermakerij op de voorgrond van het ontwerp kwam. Sommige snitten en pasvormen waren afgestemd op modellen, terwijl andere zwaar gestructureerd waren tot oversized ontwerpen, zij het nog steeds met strakke, getailleerde elementen. Zware versieringen waren ook prominent aanwezig bij deze tweedelige trend, waarbij merken kozen voor buitenissige elementen, zoals oversized papieren vlakken of uitpuilende parels. Dit gold voor zowel mannen- als vrouwenmode, die elk vergelijkbare technieken toegepast zagen in hun collecties, waardoor de grenzen tussen beide vervaagden.

Image: Brora

Waarom u het wilt hebben:

Pakken zijn niet weg te denken uit de garderobe van zowel mannen als vrouwen en met de nieuwe modellen van dit seizoen kunnen ze ook in andere categorieën worden gedragen, van formele kleding tot vrijetijdskleding. Deze evolutie is deels te danken aan de transformatie van kantoorkleding in de nasleep van de pandemie en de beperkingen voor thuiswerken. Veel shoppers kozen voor een minder formele garderobe, terwijl kantoren besloten hun deuren weer te openen, met als gevolg dat het vrijetijdspak in zwang kwam. Dit is te zien aan de subtiele tailoring en losse pasvormen die de toon aangaven op de catwalks van SS23 en die de nieuwe attitudeverschuiving weerspiegelen.

Image: Kenneth Cole

Waar we het gezien hebben:

Getailleerde pakken hadden een plaats op zowel de heren- als de damesrunway voor het seizoen SS23, in stijlen die varieerden in snit, kleur en versieringen. Beide categorieën hadden één element gemeen: pastels. Lichte tinten werden gebruikt door Jil Sander, Canali en Paul Smith, die elk de voorkeur gaven aan verschillende pastelkleuren voor soortgelijke nauwsluitende silhouetten. In mannenmode boden Celine Homme en Prada slim-fit broeken, terwijl Peter Do en Louis Vuitton gewaagde modellen en gedurfde versieringen lieten zien. In de vrouwenmode experimenteerden Ermanno Scervino, Lanvin en Stella McCartney met relaxte pasvormen en oversized vormen.

Image: Profuomo

How to style it:

Kostuums zijn 'op maat' gemaakt om samen te werken, met de meeste merken die bijpassende blazers en broeken of rokken aanbieden die naadloos bij elkaar passen. De kunst is om de twee stukken te combineren met andere items, waarvoor de mogelijkheden onbeperkt zijn. Gekraagde blouses en overhemden zijn een typische keuze bij het zoeken naar een bijpassend kledingstuk bij een pak, en kunnen naar beneden worden gekleed door te kiezen voor lossere materialen, zoals satijn. Leg deze stukken in laagjes met mouwloze truien met v-hals of een contrasterend vest, in overeenstemming met de op kantoor geïnspireerde kleding. Voeg hakken of sportschoenen toe, afhankelijk van de formaliteit van de gelegenheid.

Image: Dorothee Schumacher

Getailleerde pakken stonden vooraan in de collecties van SS23, waarbij ontwerpers experimenteerden en speelden met silhouetten, snitten en verfraaide details. Dit werd door de merken vertaald in strakke tweedelige looks die shoppers zowel een casual als formele optie bieden voor bijna elke gelegenheid.

Image: The Kooples