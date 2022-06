Item van de week: het miniatuur handtasje

Wat het is:

Het kleine handtasje is, vrij onverwacht, een drijvende kracht geworden binnen de accessoire-categorie en maakt furore op de rode loper en de catwalk. De afgelopen paar jaar hebben ontwerpers zich in toenemende mate toegelegd op het ontwerpen van accessoires puur voor het vermaak – denk aan de Balenciaga voor Ikea tassen – waarvan een aantal heeft bijgedragen aan het afnemend formaat van tassen, met veel exemplaren die het dankzij hun hilarisch onpraktische verhoudingen vooral goed deden op sociale media. Terwijl de handtas op zich een ingewikkelde en lange politieke en culturele geschiedenis kent, is het miniatuur handtasje slechts een mode-item waarmee de drager duidelijk maakt zichzelf niet al te serieus te nemen, en is het iets nieuws voor de accessoireliefhebbers onder ons.

Foto: Charles & Keith

Waarom je het wilt hebben:

Als ‘gewoon voor de leuk’-item, is het miniatuur tasje een snelle en gemakkelijk verkrijgbare optie voor mensen die een beetje humor en speelsheid willen toevoegen aan hun outfits. Dankzij de schare fans onder de ontwerpers en beroemdheden is het een gewild item geworden binnen de popcultuur als iets dat de status van doelloos object heeft overtroffen. Dankzij zijn aanwezigheid op de catwalk, met name dit seizoen, heeft het tasje zich van een frivool accessoire tot een multifunctionele handtas-toevoeging ontpopt die het voor dragers mogelijk maakt hun kleine spullen voor dagelijks gebruik in handige compartimenten te bewaren. Nieuwe versies bestaan nu ook in meer functionele formaten, groot genoeg voor een telefoon en een paar andere essentiële artikelen, zodat het perfect is voor avonden uit.

Foto: Kangol

Waar is het gespot:

Naast zijn ontelbare verschijningen op de rode loper, waar hij door beroemdheden als Lizzo en Kendall Jenner werd gedragen, was het miniatuur handtasje ook prominent aanwezig op de AW22 catwalk. Onder de grote ontwerpers nam Jacquemus het voortouw met de lancering van zijn Mini Le Chiquito tasje, wat mogelijk de razende populariteit van het model aanwakkerde. Voor het aankomende seizoen lanceerde Balmain echter ook een piepklein tasje, hetzij met een iets gangbaarder formaat. Ondertussen droeg een aantal andere merken bij aan de transformatie van de minitassentrend door middel van sleutelhangers. Merken als Fendi, Versace en Ulla Johnson presenteerden ieder kleine tasjes met reeks nog kleinere tasjes, elk ontworpen om specifieke artikelen in op te bergen, zoals lippenstiften of betaalpasjes. Veel van deze miniatuur tasjes waren exacte replica’s van het product in normaal formaat, vastgemaakt aan het hoofdartikel als grappige hangers.

Foto: Furla

Hoe moet je het stylen:

Zoals vermeld, moet het miniatuur handtasje niet al te serieus worden genomen. Vaak verschijnt het in de vorm van een sleutelhanger en kan het product worden bevestigd aan tassen in standaardformaat, of aan jassen als handig extra vakje om spullen in op te bergen of louter als speels extraatje, afhankelijk van de afmetingen. Je kunt ook een voorbeeld nemen aan sommige ontwerpers die meerdere miniatuur tasjes in verschillende vormen en maten gebruikten, allemaal bevestigd aan een grotere tas voor extra opbergmogelijkheden. Sommige versies zijn echter groot genoeg om als zelfstandig item te worden gedragen, met meer praktische afmetingen die hen perfect maken voor een avondje uit of een alledaagse boodschap en daarom makkelijk te stylen zijn.

Foto: Núnoo

Shoppers die op zoek zijn naar een modestatement zullen gek zijn op het miniatuur handtasje, een enigszins praktische en leuke toevoeging aan hun verzameling accessoires. Zijn aanwezigheid op de catwalk is onmiskenbaar en dankzij zijn online populariteit is het een pop cultureel fenomeen waar we niet omheen kunnen.

Foto: Fossil

Vergelijkbare artikelen zijn beschikbaar voor (pre)order in de FashionUnited Marketplace. Klik hier

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de modebranche? Meld u dan aan voor de FashionUnited newsletter!

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk . Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.