Item van de week: het oversized overhemd

Het oversized overhemd, een luchtig silhouet met een overvloed aan stylingmogelijkheden, is een basisonderdeel geworden van de garderobe voor alle geslachten. Wat ooit een toegesneden stuk was dat vooral geassocieerd werd met formele kleding en pakken is omgetoverd in een ruimere vorm voor diegene die een informelere versie van deze stijl willen. Terwijl het oversized overhemd niet zozeer een specifieke geschiedenis heeft (extragrote kleding werd pas in de jaren twintig modieus), is het al lange tijd koploper in de populaire cultuur. Van Audrey Hepburn in *Breakfast at Tiffany’s tot Angelina Jolie in Mr and Mrs Smith en Julia Roberts in *Pretty Woman*, heeft het losvallende model een behoorlijke impact gehad op de filmindustrie in Hollywood. Hoewel het vaak gebruikt werd om seksuele aantrekkingskracht uit te stralen, werd het oversized overhemd ook gepresenteerd als een instrument voor vrouwen om kracht uit te stralen. Tegenwoordig is de stijl minder status-gerelateerd en wordt het vaker ingezet in gendervrije kleding, toegepast in veel verschillende stijlsectoren, van streetwear tot hoogwaardige designermode.Met het aantal huidige trends dat nu neigt naar een comfortabelere benadering, past het oversized overhemd goed binnen de nieuwe levensstijlbehoeften van consumenten. Voor velen was de pandemie de aanleiding om voor een meer ontspannen garderobe te kiezen en waren losvallende ontwerpen daarom zeer welkom. Dankzij zijn pasvorm is het een kledingstuk dat geschikt is voor alle seizoenen, waardoor het een uitstekende investering is voor klanten die iets zoeken dat het hele jaar meegaat. Deze veelzijdigheid onderscheidt het van het typische overhemd, waardoor het ook een bredere doelgroep aanspreekt, van jeugdige klanten tot het zakelijk-casual segment tot klanten die slechts een comfortabel maar stijlvol alternatief zoeken. De verschillende modellen en pasvormen zorgen ervoor dat er voor haast iedere klant een oversized overhemd bestaat dat binnen de identiteit, esthetiek en doelgroep van de retailer past.Als er één ontwerper is die deze trend volledig domineerde, dan is het Raf Simons die in zijn SS22 show een reeks oversized overhemden met lange pasvorm presenteerde waarbij het oorspronkelijk formele item een onconventionele behandeling kreeg. De gendervrije modellen met knoopsluiting hadden overdreven verhoudingen, grote manchetten en kragen en verlengde torso’s en mouwen. Voor zijn terugkeer naar de catwalk koos Salvatore Ferragamo ook voor het populaire silhouet maar toonde zowel formele als ontspannen modellen. Een look met verlaagde schouders, die herinnert aan de snit van een bowlingshirt, was versierd met een opvallende bloemenprint, terwijl een wat formeler exemplaar een alternatieve vorm kreeg door een gelaagd, mouwloos breisel. Valentino experimenteerde ook met het grote overhemd in zijn Rendez-Vous-collectie, waarin een streetwear-benadering contrasteerde met de klassieke look van het merk. Overhemden leken vaak bijna op jurken met elegante lengtes tot net boven de knie. Opvallende prints waren geïnspireerd op een vintage designesthetiek waardoor elk overhemd als onafhankelijk stuk of als onderdeel van een gedurfde combi-set tot zijn recht kwam.Afhankelijk van het seizoen biedt het oversized overhemd veel verschillende stylingmogelijkheden voor de drager. ‘s Zomers kan het stuk zowel op het strand gedragen worden als ’s avonds als gekleed item fungeren. Bij warmer weer kan het open en over je zwemkleding gedragen worden of, voor een alledaagse look, gepaard met een spijkershort en een gekleurd hemdje. In de koudere maanden, staat het mooi over een gebreide coltrui met spijkerbroek of casual, losse broek voor een eenvoudige maar stijlvolle look voor overdag. De vorm ziet er zowel loshangend als gedeeltelijk ingestopt goed uit. Een outfit voor ’s avonds kan bestaan uit een nauwsluitende rok tot boven de knie en hakken met dunne bandjes, waardoor het overhemd er wat meer gekleed lijkt en het silhouet iets meer op een jurk lijkt. Als de drager echter iets zakelijkers zoekt, dan kan het oversized overhemd worden gepaard met een elegante broek die ook nog zijn casual uitstraling behoudt – zij het ruimvallend of met een ontspannen motief.Het oversized overhemd, met zijn historische iconische connotaties en hedendaagse gendervrije vorm, is een eenvoudig item dat zijn waarde behoudt als goeie investering voor consumenten, deels dankzij zijn veelzijdigheid. Als vindingrijke toevoeging aan de garderobe kan het overhemd een brede groep consumenten aanspreken, met talloze ontwerpkeuzes waarmee het zijn stempel kan drukken op bijna iedere modesector.