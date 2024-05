Item van de week: het patchwork denim jack

Wat het is

In het tijdperk van upcycling hebben merken de DIY-look overgenomen in hun eigen ontwerpen. Een van de manieren waarop deze esthetiek is vertaald, is door middel van patchwork details, gevormd met behulp van contrasterende materialen die in lagen zijn aangebracht of aan elkaar zijn genaaid op een lukrake of meer geometrische manier. Op de catwalk werd deze techniek vooral toegepast op spijkerjacks, waardoor een klassiek en herkenbaar ontwerp voor zowel mannen als vrouwen een update kreeg.

Desigual. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waarom je het wilt hebben

DIY- en upcyclingtrends hebben de afgelopen jaren een enorme opmars gemaakt in designkringen, eerst als compensatie voor het binnenzitten tijdens de pandemie en nu nog steeds als manieren van creatieve duurzaamheid. Vooral veel merken die de patchwork trend hebben opgepikt, hebben voor hun eigen kledingstukken sterk op dit duurzaamheidsaspect geleund, vaak door patchwork kledingstukken te maken van restmateriaal om afval te verminderen. Hoe dan ook, hun versies van de look stellen consumenten in staat om op een moeiteloze manier mee te doen met de trend, met kledingstukken die on-trend zijn en een kleine voorsprong hebben op klassiekere stijlen.

Karl Largerfeld. Credits: FashionUnited Marketplace.

Waar we het gezien hebben

Patchwork spijkerjacks waren een populaire bovenkledingoptie bij de herenmodeontwerpers speciaal voor het herfst/winterseizoen. Bij Botter bijvoorbeeld zagen we de opgenaaide lapjes stof in langwerpige vormen en sprongen ze van light wash naar donkerdere denim die op een wanordelijke manier waren geplaatst. Andere ontwerpers pakten het methodischer aan. Ahluwalia's denim blazer bevatte lapjes met golvende vormen, terwijl Natasha Zinko's bomberjack verschillende zakdetails in verschillende tinten denim had. Andersson Bell daarentegen gebruikte denim in lagen om een alternatief silhouet te creëren en legde patches als prints over elkaar.

Desigual. Credits: FashionUnited Marketplace.

Hoe te stylen

In lijn met de stijlen op de catwalk werkt het patchwork spijkerjasje heel goed met, indien beschikbaar, een bijpassende broek in dezelfde patchworkstijl. Dit maakt een opvallende, moeiteloze look gemakkelijk af. Maar als zo'n item niet direct beschikbaar is, is denim op denim nog steeds een goede manier. Kies een van de tinten van het jasje en combineer deze met een jeans in dezelfde tint om de outfit samenhangend te houden. Combineer de look met dikke zwarte laarzen of een paar eenvoudige sneakers.

Ralph Lauren. Credits: FashionUnited Marketplace.

Patchwork denim is een update van een klassiek materiaal, en dit gaat alleen maar verder als het gaat om het toepassen van deze techniek op het denim jack.

Superdry. Credits: FashionUnited Marketplace.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands door Veerle Versteeg.