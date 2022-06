Item van de week: het poloshirt

Wat het is:

Het poloshirt is normaliter een top met korte mouwen en een kraag en halslijn met twee of drie knopen. De stijl die we nu zo goed kennen werd oorspronkelijk in het begin van de twintigste eeuw ontwerpen door de Franse tennisspeler Jean René Lacoste, bijgenaamd ‘le Crocodile’. Het was Lacoste die het model met drie knopen en korte mouwen aan de sport introduceerde. Deze nam in populariteit toe nadat hij in 1933 het merk ‘Lacoste’ lanceerde. Ralph Lauren speelde ook een rol in de stijging van de populariteit van de stijl met de lancering van zijn eigen versie in 1972, die uiteindelijk ook andere gebieden van de mode en subculturen beïnvloedde. De stijl heeft inmiddels een plek veroverd als tijdloos, klassiek item dat makkelijk draagbaar en niet seizoens- of gendergebonden is.

Foto: Perry Ellis

Waarom je het wilt hebben:

Ondanks zijn eenvoud is het poloshirt decennialang een geliefd kledingstuk gebleven, een basis item in de garderobe dat het hele jaar door kan worden gedragen. Deze eigenschap maakt het poloshirt zo populair en designermerken voegen het regelmatig toe aan hun collecties, waardoor het een basis kledingstuk blijft. In de afgelopen maanden is het poloshirt nog populairder geworden dankzij zijn opvallende aanwezigheid op de catwalk en in de gespecialiseerde boeken die het belang van de stijl en zijn rol in de mode benadrukken.

Foto: Ted Baker

Waar is het gespot:

Poloshirts zorgden in de AW22-herencollectie van Prada voor een extra laagje, ingestopt onder oversized jassen met brede schouders en over contrasterende coltruien. Dior koos in zijn herencollectie voor een gelijksoortig effect met polo’s, waarvan veel gebreid waren, in laagjes gedragen over frisse overhemden voor de ultieme smart-casual look. JW Anderson presenteerde op zijn beurt polo’s met roze lovertjes en metallic stof, naast meer klassieke gebreide modellen. Het poloshirt wordt naast zijn verschijning op de catwalk dit jaar ook gevierd met een boek dat uitgegeven wordt door Ralph Lauren. De publicatie gaat inhoudelijk in op de geschiedenis van de stijl en zijn culturele impact, van beroemdheden die het model droegen tot de klassieke oorsprong van het kledingstuk.

Foto: J.Lindeberg

Hoe moet je het stylen:

Een eenvoudig poloshirt staat op zichzelf al goed, omdat je het gemakkelijk kunt combineren met een spijkerbroek of broek en gympen voor een vrijetijdslook. Voor een meer geklede uitstraling kun je het dragen met een elegante broek, nette schoenen en een lange jas voor een nette, smart-casual look. Je hunt ook de recente modeshows als voorbeeld nemen door het over een andere top, zoals een coltrui, te dragen, of eronder, zoals een sweatshirt met V-hals waar de kraag overheen valt. Voor de koudere dagen kun je een poloshirt dragen onder verschillende soorten jassen, zoals een bomberjack, een regenjas of leren jack, elk die de transitie kan maken van de zomer naar de herfst en de winter.

Foto: Daniel Hechter

Naast zijn lange geschiedenis en culturele invloed heeft het poloshirt een vaste plek veroverd in de mode voor zowel mannen als vrouwen. Niet alleen wordt het door beide geslachten gedragen, maar ook het hele jaar door, wat het een veelzijdige investering maakt.

Foto: Original Penguin

Vergelijkbare artikelen zijn beschikbaar voor (pre)order in de FashionUnited Marketplace. Klik hier

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de modebranche? Meld u dan aan voor de FashionUnited newsletter!

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Wendela van den Broek.