Item van de week: Het retro mannenvest

Wat het is:

In het FW23-seizoen zijn vesten niet langer alleen voor vrouwen bedoeld, maar ook voor mannen. Dit kan worden teruggevoerd op de oorsprong van het item, als een stuk dat door mannen werd gedragen tijdens de Krimoorlog in de jaren 1800. De Engelse naam, cardigan is zelfs afkomstig van een Britse generaal, James Brudenell, de zevende graaf van Cardigan. Het vest verwijst meestal naar een gebreid kledingstuk met knopen die aan de voorkant sluiten. Een bijzonder opvallend element van dit seizoen zijn echter de verwijzingen naar vintage stijlen uit de jaren 1900, zoals de toepassing van universiteits stijlen en grove snitten.

Image: Superdry

Waarom je het wilt hebben:

Voor mannen biedt het vest een alternatief voor een pullover of hoodie dat er wat verfijnder uitziet. Dit is deels te danken aan de mogelijkheid om diepte te geven aan een outfit, waardoor meerdere lagen tegelijk te zien zijn. Materialen waarin het item vaak voorkomt, zoals wol, zijn ook perfect voor de koudere maanden, waardoor het een goede garderobe toevoeging is in de herfst/winter seizoenen.

Image: Perry Ellis

Waar we het gezien hebben:

Herenvesten waren te zien op een groot aantal designerpodia voor FW23. Als verwijzing naar vroegere tijden toonde Prada de look gelaagd over een open overhemd met kraag uit de jaren ‘70, of soms helemaal alleen, met een eenvoudige vorm en pastelkleuren. Het oversized vest van Sacai kreeg een gedurfde ombre print, met contrasterende kleuren die van zwart naar rood overvloeien. Etro bood een volumineus breisel dat deed denken aan een vondst uit een vintagewinkel, vergelijkbaar met dat van Giorgio Armani, die het in plaats daarvan hield bij een retro-achtig vest in collegiale stijl.

Image: Ralph Lauren

Hoe te stylen:

Het vest is de perfecte laag voor een man die diepte in zijn outfit wil brengen en wil afstappen van de typische pullover die zo wijdverbreid is. De stijl werkt goed over zowel button up shirts, coltops als t-shirts, afhankelijk van de stijl die je zoekt. Dit kan ook verder worden bepaald door de keuze van de broek, waarbij een getailleerde broek voor een formelere look zorgt, terwijl een oversized jeans het vest meer casual kan maken. In het eerste geval voegt u een paar mooie leren schoenen toe, terwijl u in het tweede geval goed kunt werken met sneakers.

Image: Selected Homme

Het retro-vest is een welkome afwisseling op de typische winterlagen die mannen vaak krijgen aangeboden. De heropleving ervan, die mogelijk verband houdt met de populariteit van verschillende tijdperken uit het verleden, sluit aan bij de casualisering van de mannengarderobe en de zware adoptie van de stijl door ontwerpers voor hun FW23-collecties.

Image: Madewell